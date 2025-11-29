マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回 イチロー DREAM FIELD DAY」を開催し、スポーツを通じて子供達と交流。自身もテニス、サッカーの異競技に挑戦した。

衣料品メーカー「ユニクロ」協力の元、次世代の夢を育む新たな活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人氏も参加した。

内田氏に指導を仰ぎ、サッカーに挑戦。リフティングを披露したり力強いパスを出したり、高い身体能力を示すも、道具を使わず体だけでボールを扱う難しさを感じているようだ。

5球中1回、ポストバーに当てると成功の“バーチャレンジ”に挑戦。初球、内田にコツを教わりながらやわらかくボールを蹴り上げるも、わずかにバー上を通過。連続して惜しいキックが続き、悔しそうに天を見上げた。結果は失敗。「改めて僕は球技が苦手だと思った」と笑いながら「サッカーはボールがあればできる。身近な競技になってほしい」ち話した。

この日、テニスにも初挑戦。錦織圭の約150キロサーブを体感し「野球の150キロはそんなに早くないんだけど…。不思議だし興味深い!」と新たな発見もあったようだ。

24、25日の2日間、九州国際大付（福岡）野球部を指導。練習3日前に左太もも裏を肉離れしたことを明かしていて動きに制限も、この日はランニングをしたりバッティングを披露したり、影響はない様子だった。