今年夏、NNNの取材班がウクライナ東部に位置するハルキウを訪れた。侵攻が長期化し、戦争のある日常が当たり前と化す中で、様々なものが地下に移る「地下化」が進んでいた。（国際部 坂井英人）

■ハルキウで進む「地下化」

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって3年半が経過した今年9月、私たちは東部の都市、ハルキウを訪れた。ロシア国境からわずか30キロしか離れておらず、ロシア軍から度重なる攻撃にさらされてきた。今も約130万人が暮らす、ウクライナ第二の都市だ。

市の中心部を歩くと、2022年の侵攻開始直後に攻撃され、当時のままとなっている建物も残されている。一方で、明らかな被害が目立つ建物は少ない。多くの商店やショッピングセンターは客でにぎわい、公園ではたくさんの人が憩いのひとときを過ごしていた。

一見、平和なヨーロッパの一都市だが、日に何度も発令される空襲警報が人々の日常を妨げている。ハルキウでいま進んでいるのが、様々なものの「地下化」だ。

市内中心部にある大型商業施設「ニコルスキーショッピングセンター」では、地下駐車場のワンフロアを改装し、2024年からショッピングフロアとして利用している。家具店や衣料ブランドなどのテナントが入り、空襲警報が鳴ってもシェルターを兼ねた地下空間で買い物を続けることができる。

各店舗は簡易なフェンスで区切られ、照明などで飾り付けられているが、それ以外はもとの駐車場の面影がほぼそのまま残されていて、華やかな空間とは言いがたい。

「上の階の方がきれいで好きだけど気にしません。ここ（地下）はもっと安全だから」

母親と買い物に来ていた10歳の女の子は取材にそう答えた。

責任者のフセホロド・ドゥブロフスキー氏によると、ハルキウでの空襲警報が増加した2023年に地下駐車場の改装を始めた。利用客からの評判も上々で、来客数も増加したという。「私たちがこうした状況、現実の中で生き、残念ながらそれが続く限り、このような場所は必要です」

■「地下ステージ」で公演を再開

150年の伝統を誇るハルキウ国立オペラ・バレエ劇場。1500席ある大ホールでの公演は侵攻開始後、2023年3月末に行われた1回を除き全く行われていない。また、2023年4月からはハルキウ州で、劇場などの地上の施設で50人以上を集める活動が原則禁止され、大ホールでの公演は事実上不可能になった。

総監督兼芸術監督のイゴール・トゥルゾフ氏が説明する。「ロシアのミサイルがハルキウへ到達するまでの時間は約45秒で、避難する時間すらありません。そのため、人が集まるイベントは許可されていないのです」

侵攻開始後に団員の一部はウクライナを出て、約2年、ヨーロッパ各地で公演を続けた。ハルキウに残った団員も地下鉄や地下駐車場などで小規模な公演を続けていたという。こうした中、劇場地下にある倉庫として使っていた空間に400人を収容する小規模なステージを設置し、当局の許可を得て2024年春から本格的に活動を再開している。

規模も設備も大ホールとは大きな差がある地下のステージだが、そこまでして生の公演にこだわる理由は何なのか、トゥルゾフ氏に聞いた。

「人々は文化なしに生きられるとは思いません。これは必要なものだからです」「観客達がホールに入って来たときの目、ホールを離れる時の目を見れば、我々が非常に大事なことをしているということが分かります」

■次々に増える「地下の学校」

さらに、子どもたちの学びの場も「地下」に移っている。朝、市内にある学校の前には、保護者に連れられた子どもたちが続々と集まっていた。一旦校舎裏に集まった子どもたちは、学年毎に教師に引率され、校庭の2か所に設置された出入り口から地下へと続く階段を下りていく。一緒になって階段を下りると、両側に多くの教室が並んだ長い廊下が現れた。この地下空間の至る所で「ドブロホランク！（おはよう）」という子どもたちの元気な声が響いていた。これが、いまハルキウで続々と整備されている「地下学校」だ。

ウクライナの学校は「リセウム」と呼ばれ、おおむね日本の小学校〜高校にあたる幅広い年齢の子どもたちが1つの学校に通っている。ハルキウの公立学校では子どもたちの安全のため、2022年の侵攻開始から現在にいたるまで地上校舎での授業が行われていない。

空襲警報の発令下でも対面授業が行えるよう2023年の秋から始まったのが、地下空間に教室を設置する「地下の学校」だ。最初は地下鉄駅など既存の地下空間を改造して教室にしていたが、より多くの子どもが通えるように専用の「地下の学校」を一から建設するケースが増えていて、今回取材したのもその一つ。各所にあるこうした「地下の学校」には、ハルキウ市内の学校に在籍する児童の約2割、2万人近い子どもたちが通っていた（取材時）。

4年生のクラスを取材すると、子どもたちが音楽に合わせて体を動かしたり、電子モニターに表示された算数の問題に真剣な表情で取り組んでいた。休み時間に話を聞いた児童からは「友達と一緒に勉強するのが楽しい」との声が聞かれた。

2022年の侵攻開始前もコロナ禍の影響で対面授業が満足にできない状況だったハルキウでは、4年生にも「リモート授業しか経験したことがない」子がいる。こうした子達にとって、この地下学校が「人生で初めて通う学校」となっている。校長のナターリヤ・テプロバさんによると、中には人との関わり方に課題を抱える子もいるという。「戦争前の子どもが当たり前にしていたような、ただ一緒にいることなども一部の子どもたちにとって難しくなったのです」

休み時間になると、児童・生徒たちが一斉に廊下に出ておしゃべりを始め、地下空間が一気に活気づく。天井には換気用のダクトが張り巡らされ、満足に走り回るようなスペースもないが、それでもここには子どもたちが友達と過ごし、社会性を学ぶ場としての「学校」があった。子どもたちの笑顔に希望を感じる一方で、このような状況で学ばざるを得ない理由であるロシアによる侵攻が一日も早く終わることを強く願わずにはいられなかった。

■戦争が残した心の傷

ハルキウでは、戦争が子どもたちの心に残した傷の深さを目の当たりにした。2024年2月に私たちが初めてハルキウを訪れた際に取材したのが、当時9歳のエバ・ドゥホウナさんだ。地下鉄駅に設置された地下の学校に通っていた。エバさんの姉は侵攻開始直後、自宅近くに着弾したミサイルでケガをした。姉が血を流す姿を目の当たりにしたエバさんは精神的ショックから言葉がうまくでてこない吃音になったが、地下の学校に通い始めてからは落ち着きを取り戻したという。

今回、1年半ぶりに再会した私たちを笑顔で迎えてくれたエバさん。最近は日本語も勉強しているという。11歳になり目に見えて成長していたが、実は地下の学校から転校し、リモート授業の生活に戻っていた。母のビクトリアさんによると、戦争による心の傷に地下学校での人間関係の悩みも重なり、再び心に不調をきたしたという。自身の髪の毛を抜くなどの行動もみられ、精神科を受診。現在は落ち着いているものの、心を安定させるために医師から勧められた手芸の作品作りを行い、精神を安定させる薬を服用している。

■「戦争の日常」を生きる子どもたち

母のビクトリアさんにインタビュー中、スマートフォンからけたたましい警報音が鳴り響いた。空襲警報が発令されたのだ。数秒遅れて、ハルキウ市全域に鳴り響くサイレンの音が聞こえてきた。ビクトリアさんはスマホで素早く当局の情報をチェックし、即座に避難する必要はないと判断したが、その間、自室で手芸の作品作りをしていたエバさんは空襲警報に全く反応せず、黙々と作業を続けていた。ビクトリアさんが必要な時にだけ「避難して」と声をかけ、それ以外は基本的に無視しているという。

空襲警報が解除された後、エバさんは私たちを普段よく行く公園に連れて行ってくれた。到着してまもなく、再び空襲警報のサイレンが響く。ここでも、エバさんはもちろん、遊具で遊ぶ子どもたちも誰一人反応するそぶりをみせない。

記者と並んでブランコをこぎながら、「今の空が好き」と話すエバさん。将来の夢は、前回取材した際の「警察官」から「天文学者」に変わっていた。いつかは日本に行って友達を作りたいという。戦争とともに生きるウクライナの子どもたちの日常は、きょうも続いている。