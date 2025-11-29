72ºÐ¡¦»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡¢35ºÐ¤Î¸µ¥ß¥¹´Ø³Ø¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃë¤«¤é¤Ï¤·¤´¼ò¡¡¾ì½ê¤Ïºæ¡¡Á¯µû¡¦Ï·ÊÞÃæ²Ú¡¦³ÑÂÇ¤Á¡¦¾Æ¤Ä»
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê72¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ø¤ª¤È¤ÊÎ¹¤¢¤ë¤Î¹¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ç¡¢Âçºå¡¦ºæ¤ò°û¤ßÊâ¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡¢µÈÀî°¡¼ù¤Èºæ¤Ç°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡¡¥¤¥ë¥«¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Ï¡¢½éÂå¥ß¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÈÀî°¡¼ù¡Ê35¡Ë¤ÈÂçºå¡¦ºæ¤Î¿·µìÌ¾Å¹¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤ò¤á¤°¤ë¡£¡ÖÃë¤Î¤ßOK¡×¤Î´ÇÈÄ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·Å¹¡ÖFish.K¡×¤ÏÁ¯µûÅ¹·ó°û¤ß²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥«¥Ä¥ª¤ÎÏÎ¾Æ¤¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¤¹¤¿È¡×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢»°ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶È¤ª¤è¤½50Ç¯¡¢Ï·ÊÞÃæ¹ñÎÁÍý¡ÖÂÙÊ¿Üì¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ç¾Ò¶½¼ò¤ÎÔä¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÌÂ¤ï¤º¡Ö¾®±ÛÎ¶»³ ½ãÎ¶8Ç¯¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¾Ò¶½¼ò¤¬¤¹¤¹¤à¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ä¾ïÏ¢¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ª¤³¤²¤Î¤¢¤ó¤«¤±¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤¿ºæ¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Î¥¢¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥à¡×¡£¥¤¥ë¥«¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶ÈÌó70Ç¯¤Î¡ÖÅÄµÜ¼òÅ¹¡×¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³ÑÂÇ¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£²°µ×¿ù¤ÎÃ®¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö²°µ×¿ù¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢·ê»Ò¤Î´Î¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Åß¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö°ì¿ÍÆé¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»°ÅÄÂ¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î½Ð½Á³ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡¡ÃÛ200Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖSAKAINOMA PLAZA¡Ê¥µ¥«¥¤¥Î¥Þ¥×¥é¥¶¡ËÌø¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬±Ä¤àºæÂÇ¿ÏÊª¤Î¹©Ë¼¡ÖForge De Sakai¡×¤òË¬¤ì¡¢µÈÀî¤¬ÃÃÌê¿¦¿Í¤Îµ¤Ê¬¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍÌ¾¾ÆÄ»Å¹¤Ç10Ç¯½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÃº²Ð¾Æ¤Ä» ¥È¥ê¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Í½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¿Íµ¤Å¹¡£Å¹¼ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Î¤Ë¡Ö¹õÌ¸Åç ¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¡£ÆÁÅç¸©¤ÎÃÏ·Ü¡Ö¤¢¤ï¤ª¤É¤ê¡×¤Î¤â¤â¤ä¡¢Äù¤á¤Ç¡Ö¿Æ»ÒÐ§ ¶Ë¡×¤òÍê¤ß¡¢»°ÅÄÂ¼¤¬¡Öµæ¶Ë¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡¢µÈÀî°¡¼ù¤Èºæ¤Ç°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡¡¥¤¥ë¥«¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Ï¡¢½éÂå¥ß¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÈÀî°¡¼ù¡Ê35¡Ë¤ÈÂçºå¡¦ºæ¤Î¿·µìÌ¾Å¹¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤ò¤á¤°¤ë¡£¡ÖÃë¤Î¤ßOK¡×¤Î´ÇÈÄ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·Å¹¡ÖFish.K¡×¤ÏÁ¯µûÅ¹·ó°û¤ß²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥«¥Ä¥ª¤ÎÏÎ¾Æ¤¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¤¹¤¿È¡×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢»°ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤¿ºæ¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Î¥¢¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥à¡×¡£¥¤¥ë¥«¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶ÈÌó70Ç¯¤Î¡ÖÅÄµÜ¼òÅ¹¡×¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³ÑÂÇ¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£²°µ×¿ù¤ÎÃ®¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö²°µ×¿ù¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢·ê»Ò¤Î´Î¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Åß¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö°ì¿ÍÆé¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»°ÅÄÂ¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î½Ð½Á³ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡¡ÃÛ200Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖSAKAINOMA PLAZA¡Ê¥µ¥«¥¤¥Î¥Þ¥×¥é¥¶¡ËÌø¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬±Ä¤àºæÂÇ¿ÏÊª¤Î¹©Ë¼¡ÖForge De Sakai¡×¤òË¬¤ì¡¢µÈÀî¤¬ÃÃÌê¿¦¿Í¤Îµ¤Ê¬¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍÌ¾¾ÆÄ»Å¹¤Ç10Ç¯½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÃº²Ð¾Æ¤Ä» ¥È¥ê¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Í½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¿Íµ¤Å¹¡£Å¹¼ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Î¤Ë¡Ö¹õÌ¸Åç ¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¡£ÆÁÅç¸©¤ÎÃÏ·Ü¡Ö¤¢¤ï¤ª¤É¤ê¡×¤Î¤â¤â¤ä¡¢Äù¤á¤Ç¡Ö¿Æ»ÒÐ§ ¶Ë¡×¤òÍê¤ß¡¢»°ÅÄÂ¼¤¬¡Öµæ¶Ë¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¡£