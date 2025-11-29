元SKE48メンバー、息子のハーフバースデー祝福で2ショット披露「可愛い親子」「装飾のセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】元SKE48の大場美奈が11月28日、自身のInstagramを更新。子どものハーフバースデーの写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】夫は野球選手 元SKE、ハーフバースデー迎えた息子と密着
大場は「ちょっと前にやったハーフバースデー」とつづり、「half」「1／2」と書かれたハート型の風船で装飾した部屋で撮影した息子との2ショットを投稿。「まだ半年なのにもう新生児期とか懐かしくて」と記し「成長ってあっという間だな〜って思う毎日です」と子どもの成長を喜んでいた。
この投稿には「すくすく育ってる」「可愛い親子」「ママ半年おめでとう」「幸せな姿」「微笑ましい」「装飾のセンス抜群」などとコメントが寄せられている。大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は野球選手 元SKE、ハーフバースデー迎えた息子と密着
◆大場美奈、長男のハーフバースデーを公開
大場は「ちょっと前にやったハーフバースデー」とつづり、「half」「1／2」と書かれたハート型の風船で装飾した部屋で撮影した息子との2ショットを投稿。「まだ半年なのにもう新生児期とか懐かしくて」と記し「成長ってあっという間だな〜って思う毎日です」と子どもの成長を喜んでいた。
◆大場美奈の投稿に話題
この投稿には「すくすく育ってる」「可愛い親子」「ママ半年おめでとう」「幸せな姿」「微笑ましい」「装飾のセンス抜群」などとコメントが寄せられている。大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】