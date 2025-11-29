⒞囲碁・将棋チャンネル

藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦した第75期王座戦五番勝負。フルセットの激戦となり、伊藤が王座を奪取した。今回は4度目のタイトル戦だったが二人は同学年のライバルであり、これからも大きな舞台での対決が続いていくだろう。今回は過去のタイトル戦における同学年の組み合わせを見ていきたい。

強い世代が集まっているのは何といっても羽生善治九段を中心とした羽生世代だろう。羽生と同学年でタイトル戦を戦ったのは森内俊之九段、郷田真隆九段、藤井猛九段、丸山忠久九段と4人もいる(佐藤康光九段は1学年上、深浦康市九段、屋敷伸之九段は1学年下)。

タイトル戦における対戦成績で羽生─森内戦は8勝8敗と拮抗しており、最大のライバルと言える。その他の対戦成績は羽生─郷田戦は5勝2敗、羽生─藤井戦は4勝1敗、羽生─丸山戦は1勝1敗となっている。ここまでタイトルを争うトップ棋士が密集した世代は他に例がない。なお、森内と郷田は名人戦七番勝負で顔を合わせており(森内勝ち)、こちらも当然ながら同学年のタイトル戦だ。

谷川浩司十七世名人と同学年の強豪棋士では中村修九段、島朗九段がいる。だが、タイトル挑戦回数は多いものの、不思議と谷川の持つタイトルに絡むことはなかった。上の世代の中原誠十六世名人や米長邦雄永世棋聖、そして急速にタイトルを獲得していった羽生善治九段の存在が大きかったこともあるだろう。

なお、中原誠十六世名人は同学年の桐山清澄九段と3度タイトル戦を戦っている。

タイトルを獲得できる棋士はほんの一握りであることに加え、その棋士がタイトルを持っているところに同世代が挑戦するとなると限られてくる。多くのタイトルを獲得した渡辺明九段も、上の羽生世代が強かったこともあり、同世代のタイトル戦は経験がない。豊島将之九段に至っては同学年の棋士がそもそもいない。永瀬九段と菅井八段のように強豪棋士が並ぶ世代もあるが、タイトル戦での対戦はない。若手棋戦での新人王戦や加古川青流戦決勝三番勝負の対戦は多いものの、タイトル戦では羽生世代以降は、現在の藤井─伊藤戦のみのようだ。なお、両世代は32学年差となっている。

突出した棋士と、その棋士を追う強豪棋士が出た場合のみに生じる同学年対決。羽生世代と藤井─伊藤戦の印象が強いが、実は貴重な記録だった。藤井の学年では他に高田明浩五段がいる。三段リーグに在籍中の奨励会員も多いため、まだ増える可能性がありそうだ。果たして強豪世代となるだろうか。

文＝渡部壮大

