歌手の和田アキ子（75）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。共演アナウンサーの以前の失態をイジる場面があった。

この日、「これが秘けつです」というテーマでメッセージを募集。これは“いい夫婦の日”だった22日の放送で、結婚44年となる和田が夫婦円満の秘けつとして「ないです。しゃべらないこと」と答えたことにちなんだもの。

リスナーからは「結婚生活44年のアッコさんからのお言葉、実に重みがありました」という感想があったことを知らされた和田は「そうですか」と驚きつつ「ほんとうちは会話が少ないです」とあらためて夫との関係に言及。とはいえ「今日も“行ってきます”って言ったら“はい、行ってらっしゃい。気をつけて”って向こうも言ってくれるし」と円満を強調した。

そんな中、「お宅はどうなの？」と聞かれた垣花アナは「うちは比較的に（会話は）まだある方かもしれないですね。ただ、うちの奥さんに言わせると、全く僕に気持ちがこもってないから、会話していてもむなしいとは言ってましたけど」と苦笑。これに、和田は「ああ、そうだよね。仕事してて他の番組のタイトル言うもんね。むなしい」とチクリ。

垣花アナは「なるほど。覚えてらっしゃいましたか」と苦笑。和田は「こら！ボケてはいないよ、まだ」。垣花アナも「すみません、すみません」と平謝りだった。

垣花アナはこれまでも番組中にタイトルを間違う場面があり、前週22日の放送でも番組へのメッセージ送信先のアドレスをアナウンスする際、「メールはhappy@1242.comで、え…akko@1242.comでお待ちしております」と言い換える場面が。「happy…」については自身がパーソナリティーを務める同局の平日の帯番組「あなたとハッピー」のもの。和田はすかさず「何ておっしゃった今」とチクリ。垣花アナは「今完全に勘違いしてますよね、私も」と言い訳するも、和田は「勘違いじゃないでしょ。なんでいまだに？なんで？」と首をひねっていた。