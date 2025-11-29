¡ÖÆüËÜ¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ËÃæ¹ñ¤Î¡È¸ÂÆüÎá¡ÉÄ¾·â¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡ÖÁ°Æü¤Ë¶¯À©¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ï¡Ä¡×
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¾å³¤¸ø±é¤¬³«ºÅÁ°Æü¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤ÆüÃæÂÐÎ©¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÖÌÓ¡×¤òÇä¤ë
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ï11·î28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»äÃ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼ÁíÀª200Ì¾¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¸ÞÆü´Ö¤«¤±¤Æ¾å³¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËÜÆüÁÈ¤ß½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°¤ËµÞî±¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢29Æü¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å³¤¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¤ÉôÊ¬¤Ø¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°Ù¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Ìó100Ì¾¤Ë¤âµÚ¤ÖÃæ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶¦¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤¿Æ±¤¸¤¯100Ì¾¤ËµÚ¤Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËËÜÈÖ¤ò±é¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤äÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¼Ëü»ÍÀé¿Í¤ÎTA¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¼Õºá¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤À²òÂÎ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤¬º£¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Õºá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³°¸ò¶ÛÄ¥¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×²Î¼ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡È¸ÂÆüÎá¡ÉÄ¾·âÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡Ä¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ë¶¯À©¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¸ø±é¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê¡Ø¥¤¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡Ë¤ä¡Ö¡È¸ÂÆüÎá¡É¡¢ËÜ³Ê²½¤«¡×¡Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø±éÃæ»ß¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¸ÂÆüÎá¡É¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤äÈÖÁÈ½Ð±é¡¢Âç·¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î´ÚÎ®µ¬À©¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸Â´ÚÎá¡É¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Â¤¸ì¤Î¤³¤È¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ø¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äµ¬À©¤ò¶¯¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±éÄä»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£±Ç²è¿³ºº¤ÎÄä»ß¤ä¸ø³«±ä´ü¤ËÂ³¤¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÅÔ»ÔÃ±°Ì¤ÇÃæ»ß¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¤âµ¬À©¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤Î°ì´Ä¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¾å³¤¸ø±é¤Ç½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÅöÆü¸á¸å¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë²òÂÎºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖA I am ayu -ep.¶-¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¾å³¤¸ø±é¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüÃæÂÐÎ©¤È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÍÁ³¤ÎÃæ»ßÁûÆ°¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò»Ä¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë