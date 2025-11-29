トヨタが「“新”クラウンエステート」発表で反響殺到！ 「特別な2トーン色」×「専用内装」に「シブすぎる」「シリーズでいちばん好き」の声も！ 新たな特別仕様車「THE 70th」に寄せられた“熱視線”とは

特別仕様車「“THE 70th”シリーズ」に注目集まる！

トヨタは2025年11月20日、「クラウンエステート」に特別仕様車「THE 70th」を設定しました。

クラウン誕生70周年を記念した新設定モデルに、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。

70周年を祝う「特別な2トーンカラー」の組み合わせもめちゃオシャレ！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新クラウンエステート」です！ 画像で見る（30枚以上）

特別仕様車の“THE 70th”は、他のクラウンシリーズ（クラウンクロスオーバー／クラウンスポーツ／クラウンセダン）にもすでに設定されており、第4弾となるクラウンエステートの新設定によって“THE 70th”特別仕様車シリーズのラインナップが完成したことになります。

その名の通り、1955年の初代誕生以来、70年にわたって日本の高級車をけん引し続けてきた老舗ブランドのクラウンにとって、重要な節目となる2025年を象徴するモデルといえます。

ベースとなるクラウンエステートは、先行して3タイプの16代目クラウンシリーズが市場導入されるなか、最後を飾るラインナップとして2025年3月に登場しました。

ワゴンとSUVを融合したデザインを特徴とし、ボディサイズは全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm、ホイールベース2850mmで、堂々としたスタイリングとしました。

室内空間も広大で、ラゲッジスペース（荷室空間）は、定員乗車時で570リットル、後席を前倒しした際のフルフラットの荷室フロアには1470リットルの大容量空間を確保しています。

パワーユニットは、システム最高出力243psの2.5リッターHEV（ハイブリッド車）と、システム最高出力306psの2.5リッターPHEV（プラグインハイブリッド車）の2種類。他シリーズに対しフロントモーターの出力を約5割向上させ、ともに後輪をモーターで駆動する4WD（E-Four）と組み合わされます。

走行面でも、DRS（後輪操舵システム）やAVS（電子制御サスペンション）に独自設定を施し、後席の乗り心地に配慮した「リアコンフォートモード」など3つのドライブモードを用意します。

今回新たに設定された特別仕様車“THE 70th”は、PHEVの「RS“THE 70th”」と、HEVの「Z“THE 70th”」が設定されます。

エクステリアは、「世界に誇る日本のクラウン」を表現した専用外装として、「日本の風景との調和」を表したバイトーン（2トーン）「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」のボディカラーを設定します。

またマットブラック塗装を施した21インチアルミホイールを装着するほか、THE 70th”ロゴをあしらった専用のサイドデカール（専用メーカーオプション）も用意します。

インテリアも特別内装色「ブラックラスター」を設定し、専用のTHE 70thロゴをプレミアムシフトノブ、専用レーザー加飾のインストルメントパネル、クラウン専用キー、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケースなどにあしらいます。

加えて、RS“THE 70th”には専用のスポーティアイテムとして、ディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイール、レッドステッチ付スポーツレザー（本革）のスポーツシート、アクセル・ブレーキの各アルミペダルを備えます。

新たなクラウンエステート特別仕様車の価格（消費税込み）は、RS“THE 70th”が820万円、Z“THE 70th”が642万円です。

※ ※ ※

クラウン誕生70周年を記念した新設定モデルに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「シブすぎるカラー」「これが似合う人になりたい」など、特別なボディカラーに思いを馳せる声でした。

また「エステートが一番好き」「いちばん魅力的だと思う」など、16代目クラウンの4シリーズのなかでも、クラウンエステートが最も魅力的だと力説するユーザーのコメントも多く見られます。

その理由についても、「せっかくの大型サイズだから使い勝手が良いほうがいい」「荷室の広さは重要」「派手さはないけど一番カッコいいと思う」「シンプルな姿が好き」「最後に出てきたから完成度も高い」など、さまざまな角度からの意見がみられました。