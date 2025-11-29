マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

座談会では様々なテーマでトークを繰り広げた。「小、中学校の時にやって良かったこと、やっておけば良かったこと」では、イチローさんが「嫌いなものを食べなかった。やって良かったと思っている」との答え。

本来なら親から、野菜など「体にいいから食べなさい」と言われるのが常識だが「あれが嫌」とイチローさん。嫌いなものを食べなかったのは「“俺にとって良くない”という判断を無意識にしている。子どもは大人よりピュア。感性に委ねたほうがいい」と、独特の持論を展開した。

ただ、そんなイチローさんにとって嫌いな食べ物も「大人になったら好きになるのがめっちゃ多い。ナスもそう。苦手だったけど今は大好き」と笑顔。

その理由として「体の変化もある。あとは子どもの頃に大人に（好き嫌いを）選別をされても、頭で理解しても結局は食べなくなる」と分析。

イベントには参加した子どもの両親も大勢来場しており、イチローさんは最後には「健康状態に影響する（好き嫌いは）駄目ですよ」と話すことも忘れなかった。