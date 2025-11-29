ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤âºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ä¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë³À²ÖÀµ¤¬¶Ã¤¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤è¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¾¡¤ÄÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢¾¡¤ÄÈë·í¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤¢¤²¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³À²Ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¤â¤¦¾ðÊó¸«¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¡¢¶¥ÇÏ¿·Ê¹¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤â¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬°Æ³°¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤âºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢21Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³À²Ö¤Ï¡Ö21Ï¢ÇÔ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤«¤Ç1²ó¤°¤é¤¤¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ÊÅ¹°÷¤¬¡Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø¼Õ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£