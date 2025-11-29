¿·Å·ÃÏ¤Ç¥¢¥Ã¥×¹¹²þ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡¡µð¿Í¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¹¾ÎµÀ»¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ë¾È½à
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢50Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢5·î¤Ë½©¹Í¥¿Í¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿µß±çº¸ÏÓ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç16»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡1ÇÔ¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦53¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤½¤ó¤Ê¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ©µåÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇºÇ¿·µ¡´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£