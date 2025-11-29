¡Ö¤ª¤°¤ê¡Ä¤ª¤°¡Ä¤ª¤Ç¡Ä¤ª¤Ç¤³!? ¡×àÀ¤³¦¤Î¥Ë¥Ê¥¬¥ïá±é¤¸¤¿¾®·ª½ÜàÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ë???¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×
¤ª¤Ç¤³¤«¤é¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü(42)¤¬ÅÁÀâ¤Î±é½Ð²È¤ËÀ®¤ê¤¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡Ä¡£Å°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®(¿ûÅÄ¾Úö)¤ÈÂÐÌÌ¤·¡ÖéðÀî¹¬Íº¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¹¤¤³Û¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¾®·ª¤¬Ê±¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ë¥Ê¥¬¥ï¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë±é½Ð²ÈŽ¥éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó(µýÇ¯80)¤Ç¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¾®·ª¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤§¤§¡¢¾®·ª½Ü¤¸¤ã¤ó¤«¡¼!ºÇ½éÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¾®·ª½Ü?¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆŽ¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤°¤ê¡Ä¤ª¤°¡Ä¤ª¤Ç¡Ä¤ª¤Ç¤³!? ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª¤Ç¤³¹¤¯¤·¤ÆéðÀî¹¬ÍºÌò¤ä¤ë¤È¤Ï¤Í¡£ÂçÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¾®·ª½Ü(éðÀî¹¬Íº)¤Î¤ª¤Ç¤³¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ë????¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤òÊÒ¼ê¤Ë³Ü¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¡¢¥Ý¡¼¥º¤Þ¤ÇéðÀî¤µ¤ó¤ËÀ®¤êÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾®·ª¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£