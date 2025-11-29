マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

3人での座談会ではさまざまなテーマについてトークを繰り広げた。「スポーツとの出会い、夢中になった理由」を聞かれたイチローさんは「記憶がないので分からないけど、野球を始めたのは3歳ぐらいと言われている。生活の一部になっていた」と答え、「うまくなっていく実感、手応えをいつも求めている」と続けた。

上達するにしたがって、必ず「壁」にぶつかる。「好きじゃないと立ち向かえないし、夢中になって取り組んできた自信もある。（壁を）クリアした快感。それを繰り返してきた」と、自身の野球選手としての歩みを語った。

ここでイチローさんが「好きなことに進むか、得意な方に進むか」と2人に問いかけた。

内田さんは「（サッカーが）好きでもあり得意でもあったので、迷う余地がなかった」と返答。答えを聞いたイチローさんも「得意なのを続ければ知らないうちに結果が出て、好きになるかも」とうなずいた。

錦織は「サッカーかテニスか。僕はサッカーで結果が出なくて、仕方なくテニスに。得意だったので」。

2人の答えを聞いたイチローさんは、子どもたちに「みんなはまず、好きなことを見つけてほしい」と訴えた。