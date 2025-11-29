俳優の川崎麻世が28日に自身のアメブロを更新。妻の花音さんや義母らと寿司屋を訪れたことを報告した。

この日、川崎は「珍しく義母から連絡があり妻と義母の友達と四人で築地の立ち食い寿司屋に行って来ました」と報告し、4人での集合ショットを公開。訪れたのは「築地でも人気の『すし兆』」だといい「予約ができない店なんでこの日は30分並びました」と明かした。

続けて、同店について「立ち食いだけどコスパ最強」と絶賛し「この店を紹介すると皆さんリピーターになってまスシね」（原文ママ）とコメント。「俺が1週間も行かないと大将が最近来てくれないから心配してましたと言われます」と、店の常連であることをうかがわせた。

また「この間は義母に焼肉をご馳走したので今回はお返しにご馳走になりました」と明かし「ほんとに大満足」とコメント。「ほんと仲良しの家族で平和に暮らしてます」と述べ、最後に「平和が1番ですね」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」