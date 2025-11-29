大友花恋、妹から2ヶ月遅れの誕生日祝い 手作りケーキに「おいしすぎて夜食べきりました」
俳優の大友花恋（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。“2ヶ月遅れ”で妹に誕生日を祝ってもらったことを報告した。
【写真】「めっちゃ可愛い26歳」“妹の手作りケーキ”でお祝いされる大友花恋
大友は「妹にまで祝ってもらって、これで、ようやく26歳。2ヶ月遅れの26歳」「妹手作りの米粉チョコバナナケーキも、次の日にしようと思ったのに、おいしすぎて夜食べきりました、26歳のこども胃袋」などと報告し、ケーキやもらったプレゼントなどの写真をアップした。
この投稿にファンからは「妹ちゃん優しい めっちゃ可愛い26歳」「相変わらず仲良しで可愛い〜」などのコメントが寄せられている。
