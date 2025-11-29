タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と1日で各地を巡るハードなロケに臨んだことを明かした。

この日、北斗「二人三脚」というタイトルでブログを更新し「今日は静岡県でロケでした〜」と報告。新幹線での移動中に富士山が見えたといい「あっという間で写真も一枚しか撮れなかったけど その上、超下手くそ ちょっとでも富士山が見えて嬉しかったですー」と喜びをつづった。

また、夫婦でのロケについて「息子が大きくなり、パパは来年には60歳私は、翌年60歳 これから2人での楽しみ方の勉強にもなりました〜」と心境を明かした。

ロケ後には、熱海駅で「限定プリン」を購入したといい「限定の言葉に弱い私 食いついちゃいました」「プリン大好きなパパも嬉しそう」と写真とともに満喫した様子でコメントした。

さらに、驚くことに東京駅に到着後「サラダとお弁当を買い込んで…今度は、東京〜秋田県に向かっています」と、さらなる移動を報告。「埼玉県〜東京〜静岡県〜東京〜秋田県」というハードスケジュールを明かし「この根性だけは、まだまだ誰にも負けません！！」とつづり、ブログを締めくくった。