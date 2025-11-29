人間は誰だって“他人の評価”が気になる！

家族や友達などとのドライブは、道中の会話も楽しみのひとつです。しかし、特にハンドルを握っていない同乗者には、ドライバーの心理に大きな影響を及ぼすことから「やってはいけない話し方」があるといいます。

【こんなにいるの!?】「同乗者にイライラする？」アンケートの結果です（画像で見る）

このように指摘するのは、交通心理士で近畿大学理工学部の島崎 敢准教授です。

島崎准教授は「人間は誰しも、自分以外の人に“良い印象を与えたい”と思う生き物です。これは運転中でも同じで、同乗者を安心させたい、心地良くさせたいという思いから、1人でハンドルを握っている時とは、異なる運転行動を取りがちです。つまり、ドライバーは常に“同乗者からの評価”を気にしてしまう傾向があるのです」と説明します。

この「同乗者から常に評価されている」というドライバー特有の心理状況は、丁寧な運転操作につながることもあれば、安全運転に悪影響を及ぼすことも。

「特に、運転に自信やプライドを持っている人ほど、同乗者からの直接的な指摘を不快に感じやすくなります。こうしたタイプのドライバーは、たとえ悪意のない単なる指摘だったとしても、『自分の能力を否定された』と過剰に捉えてしまいます。運転行動自体が荒っぽくなったり、口論に発展したりするリスクが高いのです」（島崎准教授）。

さらに島崎准教授によると、いわゆる“走り屋”的な価値観を持つ人々は、自分で運転する場合も同乗する場合も、特に注意が必要とのこと。

「仲間内に『速いほうがカッコ良い』という価値観があると、無理してスピードを出すなど、自ら進んで危険な運転に及ぶケースもあるでしょう」と、島崎准教授は警鐘を鳴らします。

ドライバーに好影響をもたらす「効果的な話し方」とは

このように、ドライバーは自身が思っている以上に、同乗者とのコミュニケーションに影響を受けやすいのです。島崎准教授は「同乗者には、ドライバーとの会話の仕方に配慮や工夫があると良い」と言います。



同乗者からのドライバーへの伝え方に「配慮があると良い」と島崎教授（画像：写真AC）



「仮に、同乗者から見て運転に問題があったとしても、できるだけ質問形式で話すことで、ドライバー自身の“気づき”を促すと良いでしょう。『さっきの場面で、どんなこと考えてたの？』と問いかけるように伝えれば、ドライバーは自分で振り返るきっかけになります。逆に、最もやってはいけない話し方は、運転行動に基づいて人格否定をすることです」（島崎准教授）

また島崎准教授は、指摘だけではなく「ドライバーの良いところを伝えることも大事」だと強調します。

「『普段通りの優しい運転を心がけてね』など、建設的なやり取りを心掛けるだけで、単なる批判に終らずに済むと思います。もちろん、こうした場合も『いつもそうだけど』とか『みんなそうだけど』といった主張を一般化する言い方や、命令口調は避けるべきです」

さらに島崎准教授は、「『あくまでも自分の感覚』として、指摘したいことをドライバーに伝えるのも効果的」だと説明します。

「たとえば、『自分は少し速く感じる』『酔いそうだから、スピードを抑えてくれると助かる』などが良い伝え方の例です。これならドライバーの防御的な反応も招きにくく、心理的にも受け入れられやすいと思います」

加えて「運転お疲れさま。どうもありがとう』「私のお願いを聞いてくれてありがとう」など、感謝の言葉を添えるのも重要だと島崎准教授は指摘しました。

こうした話し方や伝え方の工夫は、運転中のドライバーに対してだけでなく、人間関係全般に通じる効果的な話し方でしょう。ですが運転中は、誰もが運転操作自体に集中しているため、それ以外の事象には注意が散漫になったり、逆に過敏になったりしがちです。安全運転のための気配りはドライバーだけでなく、同乗者にとっても重要なものだといえます。