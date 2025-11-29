元ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳで女優の前島亜美が２９日、上海でのファンミーテングの中止を発表した。来月１０日に予定していたが「不可抗力の事情により」と説明した。日中関係の緊張で、日本人アーティストによる中国でのライブやイベントの中止が相次いでおり、その多くが理由を「不可抗力」としている。

歌手の浜崎あゆみは２９日に開催予定だった上海公演の中止が前日に決まった。コンサート主催者は「不可抗力」によるものだと説明。浜崎は自身のインスタグラムを更新し「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」と前置きしたうえで「ステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません」とやり場のない思いを抑えた。

「不可抗力」とは、小学館のデジタル大辞泉によると「人間の力ではどうにもさからうことのできない力や事態」「外部から発生した事実で、普通に要求される注意や予防方法を講じても、損害を防止できないもの」という意味だ。

「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏は１２月６日に中国・上海で開催予定だったワンマンライブが中止に。「不可抗力の影響により、やむを得ず公演中止とさせていただくこととなりました」と説明。

上海、北京公演を中止としたロックバンド「シド」は「突発的な不可抗力の事情が生じたため」。グローバルボーイズグループ・ＪＯ１（ジェイオーワン）は今月２８日に広州で開催する予定だったファンイベントが「不可抗力の影響で」中止に。また２９、３０日に上海で予定していた音楽イベント「リスアニ！ＬＩＶＥ ＳＨＡＮＧＨＡＩ ２０２５」も「不可抗力の事情により」と中止の理由を伝えた。

各アーティストが中止の理由を「不可抗力」としているなか、２９日に上海で開催されるイベントへの出演を中止した「ももいろクローバーＺ」は「主催者様よりやむを得ない諸事情により」。１２月のアジアツアー全公演を中止にしたフォークデュオ・ゆずも同じく「やむを得ない諸事情」としている。

ネット上では「不可抗力」というワードに注目が集まり「中止理由の表現、各アーティストさんたち不可抗力って言い方なんだね」「不可抗力というワードで統一されてるの？」などの声が寄せられている。