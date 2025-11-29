今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「『母の教え』で警察官を救う パトカー炎上…救助の一部始終」についてです。

◇

事件現場に向かう途中に事故を起こし、住宅に突っ込んだ1台のパトカー。燃えるパトカーの中には意識を失ったままの警察官が取り残されています。

絶体絶命のピンチを救ったのは事故現場の近くの住民たち。救出された警察官のボディカメラにその様子が映っていました。炎上するパトカーの窓を割り、警察官を車外に引きずりだします。

ベックさん

「誰もこんな状況で苦しむのは見たくなかった。だからすぐに車から飛び降りたんだ」

パトカーの中にあった拳銃が炎の熱で暴発するなど危険な状況の中、4人は警察官を安全な場所に移動させ、警察無線で救助を要請したのです。

救出にかかわった兄弟の勇気ある行動には、母親の“ある教え”が関係しているといいます。

ベックさん

「（母の教えは）人にしてもらいたいようにしなさい」

ロビンソンさん

「警察官を安心させようと思いました」

警察官は無事病院に搬送され、アトランタ警察はSNSで彼らを「市民の英雄」とたたえました。

（11月28日放送『news every.』より）