元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が29日、MBSテレビ「せやねん！」に出演。自身の将来について語った。

番組内で、「信頼できるコメンテーター」「嫌いなコメンテーター」「依頼したいと思うタレント弁護士」「政界に復帰してほしい元政治家」などのいろんなランキングに顔を出す、良くも悪くも注目を集める男、と紹介された橋下氏。「今ね、高市さんに対する批判発言で、事務所に大量の抗議メールが来てます。凄まじいメールが来てます」と自虐的に明かした。

そんなスバズバ意見する橋下氏に街の人々から悩み相談などが届き、「何歳まで働きますか」との質問も。これには「僕らの仕事って求められたら、ってところがあるので」と苦笑い。20世紀までと宣言して潔く2000年に芸能界を引退した故上岡龍太郎さんを引き合いに、「上岡さんみたいな考え方もありますけど、僕はバチッと切らずに、求められるだけはやろうかなと」と答えた。

「イイ格好すると…働ける人間が働いた方が、困ってる人のところにお金がいくので。僕は働けるんだったら年金を打ち切られてもいいと、掛け捨てでいいと思ってる。働けるだけ納税もして、社会保険料も払って。やれる人はやって困ってる人のところに…って社会の方が安定するのかなと思ってます」と力説していた。