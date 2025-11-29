タレントで実業家の小阪由佳（４０）が２９日、都内で写真集「ｕｎｔｉｌ ｔｈｅ ｅｎｄ 〜裸洗〜」（双葉社）と自伝エッセイ「六本木洗脳」（晶文社）の合同発売記念イベントに登場した。

小阪はベージュのノースリーブコートで登場。「こんな大勢の皆さんの前に出るのは１０年ぶりくらいで、違う意味で泣きそうです」と喜んだ。執筆期間は２年ほどという「六本木洗脳」では、自身が体験した洗脳騒動や激太りなどについても赤裸々に記し「きちんと形にしようと思った時に、自分の覚悟を固めようと思った。１人でも多くの人に読んでほしい。読んでもらえば何かしらキャッチしてくれると思う」と告白した。

１７年ぶりという写真集は「オファーがあった時は、需要大丈夫？って思いました。自分も事務所の経営者なので、どなた宛てですか？と経営者として思ってしまった」と苦笑いしながらも、自己採点は「１００点と言わせてください」と笑顔。「自分を取り戻した姿なので、小阪由佳ってこうだよねっていうのを出したい」と話した。

周囲の反応について問われると「主人は喜びますよね。実はずっと前から『写真集いつ出すの？』って言われていたけど、需要がないからと言っていた。主人はやっと来たなと思っていると思います」と語った。