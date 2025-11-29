¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ØÂçÎø°¦¡Ù¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤Ê¤É¡¢TBSÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®
¡¡TBS¥É¥é¥Þ40¥¿¥¤¥È¥ëÄ¶¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢1¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êTVer¡¢TBS FREE¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Øanego¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø3Ç¯AÁÈ¡Ù¤Ê¤ÉÆü¥Æ¥ì50ºîÉÊ°Ê¾å¤¬TVerÌµÎÁÇÛ¿®
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢¡ØÂçÎø°¦～ËÍ¤òËº¤ì¤ë·¯¤È¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµîºîÉÊ¤âÇÛ¿®¡£¿·ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤Î¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤ä¡¢¿·²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¼ç±é¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø¾®¸ø½÷¥»¥¤¥é¡Ù¡¢¿·¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¼ç±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ù¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å½é¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤â¡£¡ØÉÂ¼¼¤ÇÇ°Ê©¤ò¾§¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡£¡Ù¡Ø¿Æ¤È»Ò¤Î¸í»»¡Ù¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬Á´ÏÃ¸«ÊüÂê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ÇÛ¿®ºîÉÊ°ìÍ÷ÇÛ¿®Ãæ¡¦¡Ø¸ÉÆÈ¤ÎÅÒ¤±～°¦¤·¤¿Í¤è～¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¾®¸ø½÷¥»¥¤¥é¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¦¡ØSPEC～·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí～¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¦¡ØSPEC～Îí～¡¿·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¦¡ØÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¦¡Ø½¸ÃÄº¸Á«!!¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¦¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË－¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©－¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¦¡ØÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥óーÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±ー¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¦¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥«¥ó¥Ê¤µー¤ó¡ª¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥Ö¥é¥¶ー¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¦¡ØÂçÎø°¦～ËÍ¤òËº¤ì¤ë·¯¤È¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¦¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¡ØËâ²Æ¾¯½÷¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥ëー¥º¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥²ー¥à¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¦¡ØÉÂ¼¼¤ÇÇ°Ê©¤ò¾§¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¡Ø¤¢¤¤¤¯¤ë¤·¤¤¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¦¡Ø²°¾å¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ñー¥È¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¦¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¦¡ØTOKYO MER～Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¡Ø¿Æ¤È»Ò¤Î¸í»»¡Ù¡Ê1982Ç¯¡Ë
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¡ØÌ´¤ÎÈâ ÆÃÊÌÊÔ¡Ö20Ç¯¸å¤Î·¯¤Ø¡×¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥ä¥á¥´¥¯～¥ä¥¯¥¶¤ä¤á¤ÆÄº¤¤Þ¤¹～¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¡Ø¥ä¥ó¥ー·¯¤È¥á¥¬¥Í¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¦¡Ø·ëº§¼°¤ÎÁ°Æü¤Ë¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¦¡Ø¥ê¥³¥«¥Ä¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¡ØÊÛ¸î»Î¤Î¤¯¤º¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¦¡ØSPEC～æÆ～¡¿·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¦¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¦¡ØSPEC¥µー¥¬´°·ëÊÓ¡ÖSICK'S ÇÆÇµ¾¶¡×～Æâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼ÆÃÌ³»ö¹àÀì½¾·¸»ö·ïÊí～¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡£¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¦¡ØÆüËÜÄÀË×ー´õË¾¤Î¤Ò¤Èー¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¡ØÀÖ¤¤»Ø～¡Ö¿·»²¼Ô¡×²Ã²ì¶³°ìÏººÆ¤Ó¡ª¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¦¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¦¡ØTOKYO MER～¶ùÅÄÀî¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó～¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦¡ØÆ¨Ë´¼Ô RUNAWAY¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë