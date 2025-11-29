¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¶ì¶¤Ï²ò·è¤·Æñ¤¤¡½Ãæ¹ñ¿ÍÀìÌç²È
2025Ç¯11·î28Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¶ì¶¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¹¤ë¡¢¾å³¤³°¹ñ¸ìÂç³ØÆüËÜÊ¸²½·ÐºÑ³Ø±¡¤ÎÄ¥·ú²Ú¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¥Û¥¢¡ËÉû¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÉ¾ÏÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
Ä¥Éû¶µ¼ø¤ÏÊ¸¾Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ç¤Ï´ËÏÂ·ÑÂ³¤ò¤·¤ÆÍø¾å¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Ç¤Ï17Ãû7000²¯±ß¤Î·ÐºÑÂÎÀ©¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÄÉ²ÃÍ½»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë·ÐºÑ¤ò»É·ã¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼è¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ç¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¡Ö´íµ¡´ÉÍý·¿Åê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¹ñ²È¤¬È¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢³ËÍ»¹ç¡¢ËÉ±Ò¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¡¢ºâÀ¯À¯ºö¡¢¹½Â¤²þ³×¡×¤È¤¤¤¦3ËÜ¤ÎÌð¤ò·Ç¤²¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò´°Á´¤ËÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿2012Ç¯¤´¤í¤Î¥Ç¥Õ¥ì´ü¤È¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£10·î¤Î¥³¥¢CPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3¡¥0¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬28¤«·îÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î¹ØÇãÎÏÄã²¼¤ÈÆâ¼û¤ÎÈèÊÀ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤òÆ§½±¤¹¤ì¤ÐÊª²Á¿å½à¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤¬±ß¹â¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¾õ¤ÏµÞ·ã¤Ê±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Îº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¹ñºÄ¤ÎÂçÎÌÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä¡¢Äã¶âÍø¤Î°Ý»ý¤Ë¤è¤ë¶âÍ»´ËÏÂ¤Ï¡¢¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍÑ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±ß°Â¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¥Éû¶µ¼ø¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³ô²Á¡¢±ß°ÙÂØ¡¢¹ñºÄ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î½ÅÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤ÊºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤ò¤³¤ì°Ê¾å¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È»ØÅ¦¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò»É·ã¤·¡¢¼ûÍ×²áÂ¿¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶ì¶¤«¤éµß¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë