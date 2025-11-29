鉄道を撮影する愛好家「撮り鉄」の一部による、線路立ち入りなどマナーを逸脱した行為について、鉄道事業者などが様々な対策を講じている。

悪質行為のＳＮＳ発信や運行時刻の非公表、マナー教室開催など、硬軟織り交ぜた取り組みの効果はいかに。（前田敏宏、池田寛樹）

１８０万件超の閲覧

駅ホームに進入してきた電車の前方で、男性がホームドアにもたれかかりながら両腕を線路側に突き出し、カメラを構える――。１０月２４日、福岡市地下鉄祇園駅であった悪質行為だ。

運行する市交通局によると、現場では男性２人が撮影。電車が非常ブレーキをかけ、警笛を鳴らした後も数秒間続けた。駅係員が駆けつけた時にはいなくなっていた。この影響で後続に数分の遅れが出た。電車は２年後までに廃止予定の車両で試運転中だった。同局は、珍しさから狙っていたとみている。

危険だと周知するため、同局が今月７日、同地下鉄のＸ（旧ツイッター）に男性が撮影しているモニター画像を、「絶対にやめて」との警告文を付けて掲載すると、１８０万件超の閲覧があった。「被害届を出すべきだ」「多大な迷惑」などのコメントも寄せられた。

同地下鉄は１年前にも類似の悪質行為をＸに掲載していた。担当者は「強いメッセージで禁止を訴えたつもりだったが、また起きた。なかなかなくならない」と頭を抱える。

運行予定掲載せず

長く愛された車両のラストラン、里山や渓谷を駆け抜ける姿など、撮り鉄の多くは魅力的な鉄道を、節度を守って撮影している。

だが、映えるアングルを確保しようと、一部の人による、線路や沿線民家への侵入、駅員に対する暴言などが相次ぐ実態もあり、鉄道各社は防止に取り組む。

島根県内を運行する一畑（いちばた）電車は、沿線住民から敷地への侵入や路上駐車、ゴミのポイ捨てなどの苦情増加を受け、３年ほど前から月２回程度、社員が車での沿線の見回りを始めた。しなの鉄道（本社・長野県上田市）も沿線で庭木の無断伐採などがあり、今年９月から人気の高いラッピング車両の運行予定表のホームページ（ＨＰ）掲載をやめた。

ＪＲ九州は４日、撮影ルール順守を求めるメッセージをＨＰに公開した。禁じているホームでの三脚やカメラのフラッシュの使用、乗降客の進路妨害などがなくならず、客からの苦情も増え、看過できないと判断し、公開を決めた。

メッセージには「客や駅係員を無断で撮らない」など６点の禁止行為を明記。同社は「安全運行に影響する行為は警察に連絡するなど、厳しく対処していく」とする。ポスターも作り、近く博多や小倉、熊本など管内の主要駅に掲示する。

生成ＡＩで障害物除去

撮り鉄との交流を通じ、予防につなげようという試みも進む。相模鉄道（本社・横浜市）は昨年１１月、ソフトウェア大手・アドビと合同で、生成ＡＩ（人工知能）を使って画像データに写った障害物を取り除く体験会を開いた。相鉄によると、アングルのため行き過ぎた行為をしなくても、理想的な一枚になると知ってもらうことが狙いだったという。

鉄道写真のコンテストを主催するカメラ用レンズ大手・タムロンは、撮影技術とマナーの両方を学ぶ講座を定期的に開催している。講師を務める鉄道写真家の広田尚敬（なおたか）さんは「鉄道で旅をして撮影することを、地域の方は本来歓迎してくれる。この関係を継続させるには、（撮影者）一人一人が安全を第一に考えることが大切だ」と強調する。

刑事や民事責任問われる可能性

迷惑行為は厳しく責任が問われる可能性もある。

鉄道運行に支障が生じれば列車往来危険罪や威力業務妨害罪、私有地への無断立ち入りは住居侵入罪などに該当する。岐阜県警は昨年１月、同県内の線路内に張ったロープを撮影目的で切断した大学生ら３人を器物損壊容疑で逮捕した。さらに、民事上の損害賠償を求められる場合もある。

自身も鉄道ファンで、鉄道関連の法令に詳しい小島好己（よしき）弁護士は「迷惑行為はＳＮＳで瞬時に拡散し、市民の関心も高い。撮り鉄など鉄道ファンは自らの行動が大きな影響を及ぼすことを自覚しなければならない」と指摘する。

鉄道各社に対しては、「現場の駅係員が判断に迷わないよう、迷惑行為と対処法の明確化が必要。それらを業界で統一させることも検討するべきだ」と話した。