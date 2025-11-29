きのうから中国・上海で開かれていた日本のキャラクターイベントが急遽中止になりました。

急遽中止になったのは、きのうから上海で始まった「バンダイナムコフェスティバル2025」です。

ワンピースやウルトラマンなど、日本で人気の7つのキャラクターのブースが出展し、初日のきのうは、朝から多くの人でにぎわっていました。

イベントは30日まで開かれる予定でしたが、きょうになって急遽中止となったということです。

主催者は、「やむをえない事情により中止になった」と説明したうえで、「イベントを楽しみにしていた皆様には残念な事態となってしまいましたことを心からお詫び申し上げます」とコメントしています。

また、イベントに参加していた歌手の大槻マキさんは、「パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と公式サイトでコメントしています。

台湾有事に関する高市総理の国会答弁以降、日中関係が緊張している影響で、コンサートやイベントが相次いで中止となっていて、きのうは、歌手の浜崎あゆみさんのコンサートの中止が発表されたばかりでしたが、イベントが始まってから途中で中止になるのは異例のことです。