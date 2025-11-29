¥É·³Ä¶ÂçÊª¤¬¼¨¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ø¤Î·É°Õ¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö18¡×¥æ¥Ë¤òÃå¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡ÖÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤À¤È¡Ä¡×
¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç3ÅÐÈÄ3¾¡¤ÈÂç³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ËÆ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤Ç1998Ç¯WS¤ÎMVP±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ·Ñ¤Ç»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WSÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤Î»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µåÃÄOB¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»204¾¡¤ÎÆ±»á¤Ï59²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï1988Ç¯¤ËWS¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ±»á°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¸½ÃÏ27Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡Ù¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÈëÏÃ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥è¥·¤ÎÀ®¤·¿ë¤²¤¿»ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹×¸¥¤ò¤·¤¿Åê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÅêµå¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë