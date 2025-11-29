【ZARAのボルドー】がかなりオシャレ！ 40・50代が持ちたい♡「上品バッグ」

深みのある色味が秋冬の装いに映える “ボルドー” は40・50代の大人世代にこそおすすめしたい上品カラー。【ZARA（ザラ）】から登場しているボルドーのバッグは、どれも洗練されたデザインで、コーデに華やかさとこなれ感をプラスしてくれそうです。今回は大人の毎日に寄り添う上品バッグをご紹介。どれもオシャレに映えそうな魅力的なアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみて。

クラシカルなボルドーが映える洗練シティバッグ

【ZARA】「ダブルハンドルシティバッグ」\6,590（税込）

深みのあるボルドーカラーが魅力のバッグは、大人のコーデに品よく映えそうな存在感。メタルディテールがアクセントになったボディに、しっかりとしたダブルハンドルが付いた安定感のあるデザインで、大人世代の手元にもなじみやすそうな仕上がりです。内ポケットが備わっているので、使い勝手も良さそう。オンオフ問わず活躍してくれそうな、頼れる上品バッグです。

華やかさと実用性を兼ね備えた上質ショルダー

【ZARA】「メタルディテール入りショルダーバッグ」\7,990（税込）

落ち着いたボルドーにメタルディテールが映えるショルダーバッグは、シンプルながらも洗練された印象を与えるひと品。ほどよいサイズ感で、普段使いはもちろん、少し荷物が多い日のお出かけにもちょうど良さそう。肩にすっとなじみそうなフォルムと、さりげない光沢感が、大人の装いに自然と華を添えてくれそうです。ベーシックなデザインでトレンドに左右されず、長く使えて頼れそうなアクセントバッグです。

ひと目で惹かれる大人のボルドートート

【ZARA】「マキシトートバッグ」\7,990（税込）

存在感のあるサイズながら、洗練されたデザインが魅力のトートバッグ。深みのあるボルドーとサイドにあしらわれたメタルディテールが、エレガントな中にもほんのりモードな雰囲気を添えてくれそう。高さ24.5cm × 幅36cm × マチ14cmとノートパソコンや折りたたみ傘が入りそうなサイズ感、ジッパー仕様の内ポケット付きで小物の整理もしやすそうで、実用面でも頼りになりそうな、大人にぴったりのバッグです。

一つは持っておきたい大人の品格バッグ

【ZARA】「フラップ付きシティバッグ」\6,590（税込）

どこかクラシカルな印象を与えるフラップデザインが魅力のバッグは、上品なボルドーが大人の装いに華やぎを添え、落ち着いた冬コーデとも相性が良さそうです。取り外し可能なショルダーストラップとインナーバッグ付きで、幅広いシーンに対応できそう。マグネット開閉で使いやすさにも配慮されており、見た目の美しさと実用性を両立できそう。季節のスタイリングを格上げしてくれそうな頼れるバッグです。

