日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトのイベントに参加し、テニスとサッカーに挑戦した。

同イベントは、小学４年生〜中学３年生の子どもたちが対象。野球、サッカー、テニスの３競技を体験することを目的に、テニスの錦織圭選手（３５）や、元サッカー日本代表の内田篤人氏（３７）も“特別コーチ”として参加していた。

テニス体験では、レクチャーを受けた後に、錦織圭のサーブを体感。「１５０キロ」のサーブを５本以内に打ち返す挑戦をし、驚異的な反応で打ち返した。惜しくもネットは越えず、イチロー氏は「僕は改めて球技が苦手だとわかった」と苦笑い。それでも、会場からは大きな拍手が送られた。

イチロー氏は、今月２５日には太ももを肉離れしたことを明かしていたが、気温１０度の寒空の下、短パン姿でランニングするなど、元気な姿を見せた。“野球教室”では未経験者の子供らが中心だったが、キャッチボールやティー打撃でも丁寧に指導。子供たちと頻繁にコミュニケーションを取っていた。

冒頭のあいさつでは同プロジェクト発足の理由も説明。イチロー氏は「僕が野球に出会ったのは３歳の時です。４９年前の話です。好きなことが見つかると、好きなことに打ち込める。そして、手応えを感じ出す。うまくなっていく実感ができて、気持ちよくなる。そして仲間に出会える。レベルが上がると壁に当たる。でも好きだから挑戦できる。好きなことを見つけることでいいことがある。いろんなことにトライして、好きなことを見つけてほしい。得意なことでもいい。好きなことを見つけるきっかけにしてほしい、そんな思いでこのイベントを開催しました」と明かしていた。