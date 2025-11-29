º£½Õ¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¹¾¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡¡¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡ÉÊÑÂ§º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ»Íµå¸º¤é¤¹
¡¡¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡É¤ÎÊÑÂ§º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ»Íµå¤ò¸º¤é¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£50Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î¿äÄêÇ¯Êð2500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢½©¹¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î16»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î9»Íµå¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢»Íµå¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡¢µåÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢Î¾Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂÇ¼Ô69¿Í¡¢·×17²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ9»Íµå¡£µð¿ÍºßÀÒ»þ¤Î24Ç¯¤Ï16»î¹ç¡¢13²ó2/3¡¢ÂÇ¼Ô56¿Í¤Ç8»Íµå¡£³ä¹ç¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¡£¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¡ÖÅÐÈÄÁ°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¹â¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¡£Íè½Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢ÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç°Õ¼±¹â¤¯¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£