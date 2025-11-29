TBSドラマ、40作超を無料配信 『御上先生』『大恋愛』『SPEC』『テセウスの船』など
TBSが“冬の人気番組特集”として、40作を超えるドラマを「TVer」と「TBS FREE」で1か月以上にわたり無料配信すると発表した。『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』『御上先生』『大恋愛〜僕を忘れる君と』など近年の話題作から、長く愛される名作まで多彩なラインナップがそろう。配信は11月29日午後2時に解禁された。
【写真】無料配信される人気ドラマ
今回の特集では、2025年1月スタートの新ドラマに出演する俳優の過去作も多数含まれている。新・日曜劇場『リブート』で主演を務める鈴木亮平が出演した『下剋上球児』、新・火曜ドラマ『未来のムスコ』主演の志田未来による『小公女セイラ』、さらに新・金曜ドラマ『DREAM STAGE』で主演を担う中村倫也がW主演を務めた『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』など、放送前から世界観を楽しめる構成となっている。
目玉となるのが、地上波放送終了後初めて無料配信される『御上先生』だ。未来を夢見る子どもたちが大人たちの権力の犠牲になる現実に、一人の官僚教師と高校生たちが立ち向かう物語で、「東京ドラマアウォード2025」で主演男優賞、脚本賞、連続ドラマ部門の作品賞優秀賞を受賞した注目作となる。ドラマの評価が固まったタイミングでの初配信とあって、改めて注目を集めそうだ。
同じく地上波放送後に初の無料配信となる作品として、伊藤英明が僧侶でありながら救命救急医を演じた『病室で念仏を唱えないでください』、橋田壽賀子作品『なるようになるさ。』、家族の関係を描いた『親と子の誤算』なども名を連ねる。また『大恋愛〜僕を忘れる君と』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』など注目度の高いドラマも期間限定で視聴できる。
配信スケジュールは作品ごとに異なり、すでに配信中のタイトルに加え、11月30日から『新参者』『カンナさーん!』、12月5日から『まっしろ』『大恋愛〜僕を忘れる君と』、12月6日から『魔夏少女』『ルーズヴェルト･ゲーム』『病室で念仏を唱えないでください』、12月7日から『俺の家の話』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』など順次公開される。
さらに、U-NEXTでは今回ラインナップされたすべての作品を全話見放題で配信する。興味を持った作品を一気に視聴したい人にとっては嬉しい選択肢となる。
【配信作品・無料配信期間】
※期間や対象は変更の場合がある。
＜配信中＞
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（2007年）
『小公女セイラ』（2009年）
『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』（2010年）
『SPEC〜零〜』（2013年）
『天皇の料理番』（2015年）
『集団左遷!!』（2019年）
『テセウスの船』（2020年）
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』（2022年）
『夕暮れに、手をつなぐ』（2023年）
『ラストマンー全盲の捜査官ー』（2023年）
『下剋上球児』（2023年）
『御上先生』（2025年）
＜11月30日〜＞
『新参者』（2010年）
『カンナさーん!』（2017年）
『この恋あたためますか』（2020年）
『ブラザー・トラップ』（2023年）
＜12月5日〜＞
『まっしろ』（2015年）
『大恋愛〜僕を忘れる君と』（2018年）
『凪のお暇』（2019年）
＜12月6日〜＞
『魔夏少女』（1987年）
『ルーズヴェルト･ゲーム』（2014年）
『病室で念仏を唱えないでください』（2020年）
＜12月7日〜＞
『あいくるしい』（2005年）
『屋上のあるアパート』（2011年）
『俺の家の話』（2021年）
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021年）
＜12月12日〜＞
『親と子の誤算』（1982年）
＜12月13日〜＞
『夢の扉 特別編「20年後の君へ」』（2012年）
『ヤメゴク〜ヤクザやめて頂きます〜』（2015年）
『リバース』（2017年）
＜12月14日〜＞
『ヤンキー君とメガネちゃん』（2010年）
『結婚式の前日に』（2015年）
『リコカツ』（2021年）
＜12月19日〜＞
『弁護士のくず』（2006年）
『SPEC〜翔〜』（2012年）
『中学聖日記』（2018年）
『SPEC サーガ完結篇「SICK'S 覇乃抄」』（2019年）
＜12月20日〜＞
『なるようになるさ。』（2013年）
『日本沈没ー希望のひとー』（2021年）
＜12月21日〜＞
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び!』（2011年）
『初めて恋をした日に読む話』（2019年）
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』（2023年）
＜12月26日〜＞
『逃亡者 RUNAWAY』（2004年）
【写真】無料配信される人気ドラマ
今回の特集では、2025年1月スタートの新ドラマに出演する俳優の過去作も多数含まれている。新・日曜劇場『リブート』で主演を務める鈴木亮平が出演した『下剋上球児』、新・火曜ドラマ『未来のムスコ』主演の志田未来による『小公女セイラ』、さらに新・金曜ドラマ『DREAM STAGE』で主演を担う中村倫也がW主演を務めた『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』など、放送前から世界観を楽しめる構成となっている。
同じく地上波放送後に初の無料配信となる作品として、伊藤英明が僧侶でありながら救命救急医を演じた『病室で念仏を唱えないでください』、橋田壽賀子作品『なるようになるさ。』、家族の関係を描いた『親と子の誤算』なども名を連ねる。また『大恋愛〜僕を忘れる君と』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』など注目度の高いドラマも期間限定で視聴できる。
配信スケジュールは作品ごとに異なり、すでに配信中のタイトルに加え、11月30日から『新参者』『カンナさーん!』、12月5日から『まっしろ』『大恋愛〜僕を忘れる君と』、12月6日から『魔夏少女』『ルーズヴェルト･ゲーム』『病室で念仏を唱えないでください』、12月7日から『俺の家の話』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』など順次公開される。
さらに、U-NEXTでは今回ラインナップされたすべての作品を全話見放題で配信する。興味を持った作品を一気に視聴したい人にとっては嬉しい選択肢となる。
【配信作品・無料配信期間】
※期間や対象は変更の場合がある。
＜配信中＞
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（2007年）
『小公女セイラ』（2009年）
『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』（2010年）
『SPEC〜零〜』（2013年）
『天皇の料理番』（2015年）
『集団左遷!!』（2019年）
『テセウスの船』（2020年）
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』（2022年）
『夕暮れに、手をつなぐ』（2023年）
『ラストマンー全盲の捜査官ー』（2023年）
『下剋上球児』（2023年）
『御上先生』（2025年）
＜11月30日〜＞
『新参者』（2010年）
『カンナさーん!』（2017年）
『この恋あたためますか』（2020年）
『ブラザー・トラップ』（2023年）
＜12月5日〜＞
『まっしろ』（2015年）
『大恋愛〜僕を忘れる君と』（2018年）
『凪のお暇』（2019年）
＜12月6日〜＞
『魔夏少女』（1987年）
『ルーズヴェルト･ゲーム』（2014年）
『病室で念仏を唱えないでください』（2020年）
＜12月7日〜＞
『あいくるしい』（2005年）
『屋上のあるアパート』（2011年）
『俺の家の話』（2021年）
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021年）
＜12月12日〜＞
『親と子の誤算』（1982年）
＜12月13日〜＞
『夢の扉 特別編「20年後の君へ」』（2012年）
『ヤメゴク〜ヤクザやめて頂きます〜』（2015年）
『リバース』（2017年）
＜12月14日〜＞
『ヤンキー君とメガネちゃん』（2010年）
『結婚式の前日に』（2015年）
『リコカツ』（2021年）
＜12月19日〜＞
『弁護士のくず』（2006年）
『SPEC〜翔〜』（2012年）
『中学聖日記』（2018年）
『SPEC サーガ完結篇「SICK'S 覇乃抄」』（2019年）
＜12月20日〜＞
『なるようになるさ。』（2013年）
『日本沈没ー希望のひとー』（2021年）
＜12月21日〜＞
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び!』（2011年）
『初めて恋をした日に読む話』（2019年）
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』（2023年）
＜12月26日〜＞
『逃亡者 RUNAWAY』（2004年）