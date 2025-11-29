日本テレビが東芝デジタルソリューションズの協力で独自分析を行ったところ消費者はコメの値段が高止まりを続けている中でも「銘柄米の購入を続けている」傾向がみられました。（経済部・長船博邦）

■「スマートレシート」からわかる消費行動とは？

調査に使ったのは、東芝グループが展開する「スマートレシート」というアプリです。紙のレシートの代わりにスマートフォンでレシート情報を確認・管理できる電子レシートサービスで、登録者の性別、年齢の他、商品名、単価、数、など、「個人」の購買に関わる細かい情報を得られるので、より実態に即した消費行動を調べることができます。

今回の調査期間は全国的に「新米が市場に出回り始めた」9月1日から10月15日まで。全国のスーパーなどで、コメを購入した約2万人の電子レシート情報を基にしています。比較対象として、2024年の同じ時期のデータと比べてみました。

◇【調査対象期間】

期間1.2024年9.1〜2024年10.15

期間2.2025年9.1〜2025年10.15

◇【調査対象者】

調査対象期間である2期間のいずれにおいても米商品の購買がある消費者

※2024年に米商品を購入したことがある消費者が2025年の同期間における米商品の購買動向に変化があったかを追跡調査

◇【サンプル数】対象数19,986

（レシート数2024年27,810

2025年29,095）

■「銘柄米」「ブレンド米」「備蓄米」最も買われたコメは？

まず、消費者はどのコメを買っていたのでしょうか？このグラフは「銘柄米」「ブレンド米」「備蓄米」のうち何を買ったのか、その割合を示しています。今年は、安い備蓄米なども出回りましたが、7割以上が「銘柄米」を買っていました。その割合は、2024年とほぼ変わりませんでした。

さらに「多く買われた価格帯」をみてみます。これは「銘柄米」「ブレンド米」「備蓄米」が買われた個数をグラフ化したものです。すると、最も買われていたのは『4000円以上5000円未満』の銘柄米で、2024年に比べて、1000円高い価格帯であることがわかります。

■高くても銘柄米が買われ続ける“理由”とは？

さらに「銘柄米」について、詳しく調べてみました。最も買われていた「銘柄米（5kg）」に絞ると、2024年は『3200〜3400円』、2025年では、『4200〜4400円』の価格帯のものが最も買われていました。

しかも、金額は「1000円」上がっていますが、銘柄米全体の買われた量は2024年よりも増えていたこともわかりました。分析を行った東芝デジタルソリューションズの篠田光海さんは、「2024年に5kgの銘柄米を買った消費者は、1000円値上がりしていても5kgの銘柄米を継続して購入している」との見方を示しています。

篠田さんは、今回のデータからわかることとして“新米の時期だから新米を買おう”という選択をした時期が影響した可能性はあるとしながらも、「『1000円高くなっても5kgの銘柄米を買った』というのは事実なので、やはり『ちょっと高くてもおいしいお米を食べたい』という消費者の方が多いのではないか」と、分析しています。

■お店で買うおコメの種類にも世代ギャップ！？

さらにどのような年代、性別の方が「コメ」を購入しているのかについても調査しました。

銘柄米に関しては、年代、性別による構成比にほとんど変化はありませんでした。ただ、40代以下では減少、50代以上では上昇しており、50代を境にコメの購買行動に違いが生まれていた傾向がみられました。

これについて、篠田さんは「主食」に「コメを選ぶ」ことが多い世代と「パンや麺類など」に変える選択をする世代の「境目」なのではないか、と推測。

■“コメ離れ”の傾向は!？データから見えた『消費者の購買行動』とは

また、備蓄米に関しては、30代、40代女性の比率が拡大していました。

今回の分析では、買われたコメの量には、概ね2024年と変化が見られなかったため、買い控えなど“コメ離れ”の傾向までは見られませんでした。こうした結果について、篠田さんは設定した時期が短いため、コメが高値でも許容された可能性があると分析、「（最も多く買われていた4000円以上5000円未満の銘柄米など）『この金額だと高いよね』と、消費者が思うようになると、コメの購買量が減っていく傾向が出てくるだろう」との見通しを示しました。