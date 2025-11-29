「ジャイアンツの希望の光」　巨人19歳右のロマン砲、異国での豪快アーチにネット騒然「鈴木誠也にしか見えん」

石塚は大型内野手として成長が期待されている（C）産経新聞社

岡本和真がいなくなる来季の巨人では若手の伸びしろ、飛躍が期待されている。ドラフト1位入団、右の大砲候補として成長が期待されるのは19歳内野手の石塚裕惺にもある。

【動画】ジャイアンツの未来！石塚は豪州ウインターリーグで豪快なアーチをかけた

現在派遣されている豪州ウインターリーグで豪快なアーチをかけ、注目されている。

11月28日に行われたシドニー・ブルーソックス戦にアデレード・ジャイアンツの一員として「1番・遊撃」で先発出場。

5−6と1点を追うゲームの終盤に見せ場はやってきた。

9回二死二塁の好機に、高めのボール、11球目を豪快にフルスイング。球はぐんぐんと伸びて、センター後方に飛び込む逆転2ランを放った。ファンからの大歓声を浴び、満面の笑みでダイヤモンドを1周。