【広島】豪華メンバーでＯＢ紅白戦！スタメン発表 ４番は山本浩二＆小早川毅彦 先発は佐々岡＆黒田
◆カープ レジェンドゲーム（２９日・マツダ）
広島ＯＢが集結して３年半ぶりに「カープ レジェンドゲーム」が開催された。今年は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目。「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」と題して実施された。「チームＣａｒｐ」「チームＨｉｒｏｓｈｉｍａ」に分かれて行われた紅白戦では、豪華メンバーが名を連ねた。
両軍スタメンは以下。
【チームＨｉｒｏｓｈｉｍａ】
（遊）高橋慶彦
（二）正田耕三
（左）金本知憲
（三）江藤智
（一）小早川毅彦
（右）緒方孝市
（中）天谷宗一郎
（指）内田順三
（捕）達川光男
（投）佐々岡真司
【チームＣａｒｐ】
（遊）野村謙二郎
（右）前田智徳
（指）ゲイル・ホプキンス
（中）山本浩二
（三）新井貴浩
（左）長嶋清幸
（一）浅井樹
（二）木下富雄
（捕）石原慶幸
（投）黒田博樹
参加メンバーは以下。
▼監督 山本浩二
▼投手 池谷公二郎、※金城基泰、山根和夫、小林誠二、川口和久、川端順、黒田博樹、※菊地原毅、※永川勝浩、※野村祐輔
▼捕手 ※道原裕幸、石原慶幸
▼内野手 ※ゲイル・ホップ金子、木下富雄、山崎隆造、原伸次、野村謙二郎、新井貴浩
▼外野手 長嶋清幸、前田智徳、浅井樹、※広瀬純
▼監督 安仁屋宗八
▼投手 外木場義郎、渡辺弘基、※佐伯和司、大野豊、金石昭人、※紀藤真琴、※佐々岡真司、山内泰幸、※横山竜士
▼捕手 達川光男、西山秀二
▼内野手 高橋慶彦、小早川毅彦、正田耕三、江藤智、※小窪哲也
▼外野手 内田順三、金本知憲、緒方孝市、天谷宗一郎、※赤松真人
（年齢順、敬称略、※は初出場）
【ゲスト出場】
中畑清、江川卓、高橋由伸