試合前の選手紹介で挨拶する山本浩二氏（カメラ・岩崎　龍一）

◆カープ　レジェンドゲーム（２９日・マツダ）

　広島ＯＢが集結して３年半ぶりに「カープ　レジェンドゲーム」が開催された。今年は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目。「未来へつなぐ　平和への思い　カープとともに」と題して実施された。「チームＣａｒｐ」「チームＨｉｒｏｓｈｉｍａ」に分かれて行われた紅白戦では、豪華メンバーが名を連ねた。

　両軍スタメンは以下。

【チームＨｉｒｏｓｈｉｍａ】

（遊）高橋慶彦

（二）正田耕三

（左）金本知憲

（三）江藤智

（一）小早川毅彦

（右）緒方孝市

（中）天谷宗一郎

（指）内田順三

（捕）達川光男

（投）佐々岡真司

【チームＣａｒｐ】

（遊）野村謙二郎

（右）前田智徳

（指）ゲイル・ホプキンス

（中）山本浩二

（三）新井貴浩

（左）長嶋清幸

（一）浅井樹

（二）木下富雄

（捕）石原慶幸

（投）黒田博樹

　参加メンバーは以下。

▼監督　山本浩二

▼投手　池谷公二郎、※金城基泰、山根和夫、小林誠二、川口和久、川端順、黒田博樹、※菊地原毅、※永川勝浩、※野村祐輔

▼捕手　※道原裕幸、石原慶幸

▼内野手　※ゲイル・ホップ金子、木下富雄、山崎隆造、原伸次、野村謙二郎、新井貴浩

▼外野手　長嶋清幸、前田智徳、浅井樹、※広瀬純

▼監督　安仁屋宗八

▼投手　外木場義郎、渡辺弘基、※佐伯和司、大野豊、金石昭人、※紀藤真琴、※佐々岡真司、山内泰幸、※横山竜士

▼捕手　達川光男、西山秀二

▼内野手　高橋慶彦、小早川毅彦、正田耕三、江藤智、※小窪哲也

▼外野手　内田順三、金本知憲、緒方孝市、天谷宗一郎、※赤松真人

（年齢順、敬称略、※は初出場）

【ゲスト出場】

中畑清、江川卓、高橋由伸