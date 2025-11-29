◆カープ レジェンドゲーム（２９日・マツダ）

広島の新井貴浩監督が、ＯＢが集結した３年半ぶりの「カープ レジェンドゲーム」で行われた「ホームラン＆ヒットチャレンジ」で豪快な一発を放った。

出場６人の最後に打席に立った指揮官は、４スイング目に左中間にエンタイトル二塁打を放ち、続く５球目を完璧に捉えた。左翼席に豪快な一発を放ち、右拳を突き上げてスタンドを沸かせた。

打席に立つ前には、自身と同じくチャレンジに参加していた金本知憲氏に対して「もし万が一、１本でも打ったら来年バッティングコーチをしてもらいたい」と打診した。親交の深い先輩。宣言通りの一発に「すぐユニホームの採寸お願いします。佐々木泰には１０番を空けるように言います」と、指揮官。これに対し、金本氏は「冗談は顔だけにしてください」と、必死に拒否していた。

「レジェンド―」は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目に「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」と題して実施。「ホームラン＆ヒットチャレンジ」には小早川毅彦氏、金本知憲氏、江藤智氏、新井監督の歴代４番が参加。１９７５年１０月１５日にリーグ優勝を決めた試合（後楽園）の相手・巨人から中畑清氏、高橋由伸氏も参戦。唯一のサク越えを放った新井監督が優勝した。