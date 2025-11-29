歌手の和田アキ子（75）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。友人からの叱咤激励に感激したことを明かした。

年末のディナーショー公演を控え、オープニングトークで近況について語る中、自身の体調についてトーク。これまで右目の網膜色素上皮裂孔を公表し、左目についても「あまり視力よくない」とし、「注射打ってるんですよ。6週間に1回」と説明した。

そんな中、リビングのテーブルからではテレビの字幕もよく見えなくなったといい、ソファに近づいてみなくてはいけない状況に。さらに眼鏡店からも「今お使いになっているメガネから強度を上げることはできません」と言われ、担当の医師からも「網膜が傷ついちゃってるから、左も」と説明があったといい、「私、もう嫌んなっちゃって」とボヤいた。

和田は「“どうすんのよ、これ”とか言いながら、“こんなんで歌、歌うなんて”“私、泣いちゃうよ”って友達にいっぱい言って」と友人に泣きついたことを明かした。

「でも友達が“アッコさん、まだかすかには見えんでしょ？”って。“うん、かすかには見える。歌詞カードで勉強しているんだけど、ちょっとどうなるかなあ”って。その友達も大阪のライブ見に来るっていうから、“そのときうまく歌えたらええなあ”って言ったら友達が“大丈夫ですよ、アッコさん、そんなの、泣いてる場合ちゃいますよ。見えてるんでしょ？半分。半分見えてるのにそんなに泣いてたら、レイ・チャールズに怒られますよ”って」と注意されたという。

「私さ、スマホ落としたの。目から鱗っていうか。“本当だ”と思って…」と和田。「（スマホを）拾って“ありがと”って、また号泣して。もう涙が止まんなくなっちゃって、電話切ったのよ。“ごめん、ちょっと今話してられないわ。後でまた落ち着いたら掛けるから”って言うて電話切ったの」とした。

その言葉に「凄いこと言ってくれた」「そうか、私まだかすかやけど、見える」「レイちゃん、全く7歳から見えない」と反省したといい、「“ありがとうね、本当にありがとうね”って、その友達のことを思って、自分一人で“和田アキ子、頑張らなあかんで、お前、何してんねん”と思って」と気持ちを入れ替えたという。

ただ、「お礼の電話しようと思って、もう1回携帯見たら、お友達とビデオ通話してるはずなのに、私ビデオ通話せんと、ずっと耳にあてて泣いてて。顔がなんも映ってない」と苦笑。「ほんで、すぐに電話して“私な、ビデオ通話するって言うたよね？”“はい、言うてはりました”“お前、全然、耳で聞いてた？”“僕も顔映れへんなあ、思うてました。アッコさん、泣いてはるし”って。どこまでアホやねんっていう。15、6分しゃべってるんですけど」ともらし、笑わせた。