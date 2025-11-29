¡ÚÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸·èÄê¡Û°¦ÃÎ½Ð¿È¤Î2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¤¯¤ó¡ãÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/29¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤¬11·î29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±þÊçÁí¿ô1Ëü6000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤Ç¤âÏÃÂê¡¦º£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¸õÊä13¿Í½¸·ë
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿±à»³¤¯¤ó¡£¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇÛ¿®¤äSNS¤Î³èÆ°¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¾Íè¤ÎÌ´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¡¢Ì´¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
±à»³¤¯¤ó¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÇòºäÞ°ª¡Ê¤·¤é¤µ¤«¡¦¤¸¤å¤ó¤¡Ë¤¯¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤Ï¼ò°æÍ¦¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë¤¯¤ó¡¢candy magic¾Þ¤Ï¾¾ÅÄÁÖ»â¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤½¤¦¤·¡Ë¤¯¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¶ÜÀîÔèÅÔ¡Ê¤»¤ê¤«¤ï¡¦¤Ò¤µ¤È¡Ë¤¯¤ó¤È紱±ÊÐÔºÈ¡Ê¤È¤¯¤Ê¤¬¡¦¤é¤¤¤ä¡Ë¤¯¤ó¤¬¼õ¾Þ¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Çòºä¤¯¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¤òËèÆü¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤Î¼ò°æ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜºß½»¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡É»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸¶ÂÙÃÎ¤Ï¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯ÅÙ¤â¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¤¬MC¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¿³ºº¤ä¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¿³ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹12·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î12Æü
MBTI¡§±¿Æ°²Ê¡ÊENFP¡Ë
¼ñÌ£¡§ÏÃ¤¹¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤¤Á¤´
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ÄÒÊª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î¤â¤È
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥È¤ÈÅÅÏÃ¡¢Ì¡²èÆÉ¤à¡¢¥¢¥Ë¥á¸«¤ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤Ç¤âÏÃÂê¡¦º£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¸õÊä13¿Í½¸·ë
¢¡º£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É·èÄê
¢¡¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¢¡±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
