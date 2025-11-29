ロッテの上田希由翔望内野手が29日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、350万円増の年俸2000万円（金額は推定）でサインした。

23年ドラフト1位で入団し、2年目の今季は66試合に出場して打率・211、3本塁打20打点ながら、得点圏打率・333と勝負強さを発揮した。「特に後半戦、自分の中でもつかめたところも多かった」と振り返り、「それを来年も、1年間続けられるように。そこが課題だと思うので。1年間しっかり1軍でやっていけるようにできればと思います」と続けた。

今季は一塁、三塁を守ったが、来季については「秋季練習、秋季キャンプ期間もずっとサードをやっていたので、自分はサード一本でやりたい」と明言。安田や故障から復帰する中村奨らとの競争になるが、「結局は自分自身が結果を残すかどうかだと思う。まずはバッティングで結果を残せるようにやっていきたい」と打撃でアピールしていく。

小川龍成内野手は200万円増の年俸2700万円で契約更改した。5年目の今季は87試合に出場して打率・264。昨年から試合数こそ減らしたものの、遊撃で41試合、二塁で16試合に先発出場するなど存在感を示した。「後半、少しずつ貢献できてきて、いい感じでシーズンを終われた」と振り返り、「後半の感じで来年、開幕から入れれば1年間通してある程度結果が出るのかなと感じました」と話した。