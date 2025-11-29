11月29日午前、新潟市江南区と秋葉区ではイノシシの目撃情報が相次ぎ、人身被害も発生しました。午後には秋葉区でイノシシ1頭が捕獲されていて、警察はパトロールなどを行い、周辺住民に警戒を呼びかけています。



11月29日午前9時半前、新潟市江南区西山の住宅街で通行人から警察に「イノシシを目撃した」と通報がありました。



警察によりますと、この通報を皮切りに江南区内では、午前10時半過ぎまでの約1時間に、イノシシに関する通報が10件以上あり、車との接触事故も6件発生したということです。





午前10時過ぎには新潟市江南区茅野山にある江南区文化会館前のロータリーで、50代男性が1人で歩いていたところ、後ろからイノシシに衝突される被害も発生。男性はひじを負傷し、背中の痛みを訴えましたが軽傷で、命に別条はありませんでした。一方、秋葉区の車場地内では午前10時20分ごろに走行中の普通乗用車にイノシシが衝突する事故も発生しているほか、その5分後には70代女性が乗っていた自転車の後輪にイノシシが衝突し、自転車から落ちた女性がケガをしました。このほか、午前11時15分ごろには秋葉区荻島地内で歩行中の80代女性がイノシシに驚き、転倒してケガをしています。女性たちはそれぞれ軽傷で命に別条はありません。その後、午後1時10分ごろに秋葉区こがね町地内でイノシシ1頭(体長約1メートル）が捕獲されました。警察は引き続き周辺のパトロールを行うとともに周辺住民に警戒を呼びかけています。