¹â¶¶À®Èþ¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ï¼«¿È¤¬¥Ú¥¢¤ËÍ¶¤Ã¤¿Áª¼ê¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ÙËâ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢ºÇ¶á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶À®Èþ¤¬£²£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹â¶¶¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¸½ºß¡¢»°±ºÍþÍè¤Èà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÌÚ¸¶Î¶°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ëà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢·ë¹½²¿¥·¡¼¥º¥ó¤âÄÌ¤·¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Æ¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Æ¡¢¼Â¼ÁÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎºÂ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£±£³Ç¯¤°¤é¤¤¤ËÌÚ¸¶Î¶°ì¤¯¤ó¤ò¥Ú¥¢¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁ°¤«¤é¡Ê¥Ú¥¢¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç£²£°£±£´Ç¯¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¡×¡£
¡¡¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Î¶°ì¤¯¤ó¼«ÂÎ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£¡Ø¥Ú¥¢¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÀ®Ä¹¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖÈà¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤â¥Ú¥¢¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡£º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þÍ¶¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬²¿¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡£¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁ´Á³¡¢»ä¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¼ÙËâ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£