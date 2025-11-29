◆カープ レジェンドゲーム（２９日・マツダ）

広島ＯＢが集結して３年半ぶりに「カープ レジェンドゲーム」が開催された。今年は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目。「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」と題して実施された。

１９７５年１０月１５日にリーグ優勝を決めた試合（後楽園）の相手・巨人からは中畑清氏、高橋由伸氏の３人も参戦した。中畑氏は「お招きいただき、ジャイアンツの名を背負ってやってきました。カープの初優勝は５０年前。翌年に入団しています。まったく関係ありません。それに続いて、江川が入団しました。私が入団した年に高橋由伸が生まれました」と、あいさつ。笑いを誘いながら、１９８７年９月２０日の広島戦の苦い記憶を語った。

「この前の球場、市民球場時代で忘れもしません。我がジャイアンツのエース、江川卓が引退をかけて登板しました。『負けたら引退する』と余計なことを言って、ナインは緊張感でいっぱいでした。でも、頑張って９回まで２―１でジャイアンツがリードして最後のバッター、高橋慶彦がセカンドゴロを打ちました。それをファーストの中畑が取りに行きましたが、エラーをしました。ランナーが出て、小早川毅彦。見事にサヨナラ逆転２ランホームランをかっ飛ばしました。おめでとう、毅彦。慶彦、余計なところに打つな。いまだに江川卓から恨まれている。悪い思い出は水に流して楽しみます」

絶好調スピーチで３８年前のエピソードを披露し、敵地のファンを大いに沸かせた。