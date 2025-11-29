卵黄バターでコクをプラス。ふわふわ肉団子もおいしい「塩バターちゃんこ鍋」
手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。
■卵黄入りのバターでコクがアップ
「塩バターちゃんこ鍋」
1人分 323kcal、塩分1人分 3.7g
【材料（2人〜3人分】
肉だんごだね
・とりひき肉 200g
・卵白 1個分
・にんじんのみじん切り、長ねぎのみじん切り 各大さじ3
・みそ 小さじ2
・塩 小さじ1/3
・こしょう 少々
・片栗粉 大さじ1
あさり（砂抜き） 200g
もめん豆腐 2/3丁
油揚げ 1枚
キャベツ 1/4個
しいたけ 3枚
水菜 150g
卵黄バター
・卵黄 1個分
・バター 30g
・おろしにんにく 小さじ1/4
煮汁
・だし汁（昆布かつおだし） 5カップ
・とりガラスープの素 小さじ2
・塩 小さじ1と1/3
塩またはナンプラー 適宜
粗びき黒こしょう 少々
【作り方】
1 肉だんごだねを作る。ボウルに肉だんごだねの材料を入れて手で練り混ぜる。
2 あさりは殻と殻をこすり合わせて洗う。豆腐は縦半分、横3つに切り、油揚げは縦半分、横4つに切る。キャベツは縦半分横3つに切る。しいたけは軸を除いて、かさに飾り切りの切り込みを入れる。水菜は食べやすい長さに切る。卵黄バターのバターは室温にもどす。
3 土鍋に煮汁の材料を入れて火にかける。煮立ったら、1を手で握って直径2〜2.5cmくらいに丸く絞り出しながら鍋に入れる。
4 肉だんごに火が通って浮き上がったらアクを除き、キャベツ、油揚げ、しいたけ、豆腐、あさりを加えてふたをする。あさりの口があいたら塩で味をととのえて、水菜を加える。
5 卵黄バターを作る。バターがやわらかくなったら、卵黄、にんにくを加えて混ぜる。4に好みの量を加えて溶き、こしょうをふる。器に盛り、好みで卵黄バターとこしょうをふってもおいしい。
■うまみたっぷりで、満足度アップ
和風だしにとりガラスープ、さらにあさりを加えて、うまみたっぷりの鍋に。野菜や豆腐など、あっさりした食材が中心でも、満足度が高い鍋に仕上がる。
卵白入りの肉だんごがふわふわ、卵黄バターでコクもプラス
■豆乳を加えてちゃんぽん風に
白スープの中華そば
■シメまで食べても489kcal！
1人分 166kcal、塩分1人分 1.4g
【材料と作り方（2〜3人分）】
1 中華生麺1玉は袋の表示よりやや短くかためにゆでて湯をきる。
2 塩バターちゃんこ鍋の煮汁が約1と1/2カップと具適宜が残ったところに、豆乳（成分無調整）1カップを加えて火にかける。温まったら塩（またはナンプラー）で味をととのえる。1を加えてさっと煮る。器に盛り、好みでラー油や白すりごまをふってもおいしい。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』