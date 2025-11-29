「塩バターちゃんこ鍋」


〆まで食べても400kcal台！白菜の甘味が引き立つ「豚肉と白菜の中華風重ね蒸し鍋」

鍋料理は、太らないためのポイントを抑えて楽しもう！

手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。

〆まで食べても400kcal台以下の「太らない鍋」レシピをご紹介します！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。

■卵黄入りのバターでコクがアップ

「塩バターちゃんこ鍋」

1人分　323kcal、塩分1人分　3.7g

【材料（2人〜3人分】

肉だんごだね

・とりひき肉　200g

・卵白　1個分

・にんじんのみじん切り、長ねぎのみじん切り　各大さじ3

・みそ　小さじ2

・塩　小さじ1/3

・こしょう　少々

・片栗粉　大さじ1

あさり（砂抜き）　200g

もめん豆腐　2/3丁

油揚げ　1枚

キャベツ　1/4個

しいたけ　3枚

水菜　150g

卵黄バター

・卵黄　1個分

・バター　30g

・おろしにんにく　小さじ1/4

煮汁

・だし汁（昆布かつおだし）　5カップ

・とりガラスープの素　小さじ2

・塩　小さじ1と1/3

塩またはナンプラー　適宜

粗びき黒こしょう　少々

【作り方】

1　肉だんごだねを作る。ボウルに肉だんごだねの材料を入れて手で練り混ぜる。

2　あさりは殻と殻をこすり合わせて洗う。豆腐は縦半分、横3つに切り、油揚げは縦半分、横4つに切る。キャベツは縦半分横3つに切る。しいたけは軸を除いて、かさに飾り切りの切り込みを入れる。水菜は食べやすい長さに切る。卵黄バターのバターは室温にもどす。

3　土鍋に煮汁の材料を入れて火にかける。煮立ったら、1を手で握って直径2〜2.5cmくらいに丸く絞り出しながら鍋に入れる。

4　肉だんごに火が通って浮き上がったらアクを除き、キャベツ、油揚げ、しいたけ、豆腐、あさりを加えてふたをする。あさりの口があいたら塩で味をととのえて、水菜を加える。

5　卵黄バターを作る。バターがやわらかくなったら、卵黄、にんにくを加えて混ぜる。4に好みの量を加えて溶き、こしょうをふる。器に盛り、好みで卵黄バターとこしょうをふってもおいしい。

■うまみたっぷりで、満足度アップ

和風だしにとりガラスープ、さらにあさりを加えて、うまみたっぷりの鍋に。野菜や豆腐など、あっさりした食材が中心でも、満足度が高い鍋に仕上がる。

うまみたっぷりで、満足度アップ


卵白入りの肉だんごがふわふわ、卵黄バターでコクもプラス

■豆乳を加えてちゃんぽん風に

白スープの中華そば

■シメまで食べても489kcal！

1人分　166kcal、塩分1人分　1.4g

白スープの中華そば


【材料と作り方（2〜3人分）】

1　中華生麺1玉は袋の表示よりやや短くかためにゆでて湯をきる。

2　塩バターちゃんこ鍋の煮汁が約1と1/2カップと具適宜が残ったところに、豆乳（成分無調整）1カップを加えて火にかける。温まったら塩（またはナンプラー）で味をととのえる。1を加えてさっと煮る。器に盛り、好みでラー油や白すりごまをふってもおいしい。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』