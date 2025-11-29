ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡¸ÄÅ¸³«ºÅ¤Ê¤É·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¯Ãæ¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë´¶³Ð¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¡¼¥È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤ÄÈÄ³À¡£¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤ËÈþ½ÑÉô¤ÇÈþ½ÑÉô¤Î¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯µ¡ºà¤È¤«¤ä¤êÊý¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÁÏºî¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤È¤«ºîÉÊ¤ÈºîÉÊ¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤Ë¡¢¤½¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¯Ãæ¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç³¨¤È¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤âÁ´¤¯·Ý½Ñ¤ÏÁÂ¤¯¤Æ¡£Î¾¿Æ¤â¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«»¨»ï¤È¤«Çã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³ÊÑ°Û¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£