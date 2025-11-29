テレ東“年末恒例”ドラマ『サ道』、今年は深夜放送へ 配信限定『サ道 off-road』期間限定で復活
テレビ東京は、12月30日午後11時30分より『サ道2025SP 〜ぬくもりに思いを馳せ ととのう〜』を放送する。
【画像】サウナーのバイブル『マンガ サ道』書影
ドラマ『サ道』は、全国のサウナー（サウナ好き）にとっての“サウナの伝道漫画”であるタナカカツキ氏原作『マンガ サ道〜マンガで読むサウナ道〜』（講談社『モーニング』KC刊）の実写化として、2019年7月期放送のシーズン1から始まった。2021年7月期にはシーズン2、そして計6度のスペシャルドラマを放送するなど人気を集めて来た。
同局での例年年末の夕方のルーティーンと化していた「サ道」シリーズだが、今年は深夜に放送する。また、冒頭は過去6年間の『サ道』シリーズを振り返る特別映像を放送する。
出演は、お馴染みとなった原田泰造、三宅弘城。今年YouTubeやTVerなどで限定公開した配信オリジナルドラマ『サ道 off-road』では、愛知・岐阜でサウナ旅を満喫した。
さらに、今年3月から6ヶ月間で限定公開され、現在は見ることのできない配信オリジナルドラマ『サ道 off-road』が、12月15日（月）午後5時より限定復活する。TVer、ネットもテレ東、テレ東公式HP、テレ東ドラマ公式YouTubeチャンネルにて、2月6日（金）の風呂の日まで、無料で視聴できる。
【出演者コメント】
■原田泰造／ナカタアツロウ役
今年もサ道の季節がやってきました！
大好きなサウナ！
そんな大好きなサウナを巡り旅をする！
今回の「サ道2025SP」はサ旅です！
偶然さんと、前から行きたくて行きたくて恋焦がれていた施設に行ってきました！
その土地に住む皆さんの温かさに触れ、様々なお話を聞かせてもらい、色々と見て回って、忘れられない思い出にもなりました！
皆様、2025年の締めくくりに、一緒にサウナを楽しみましょう！
【スタッフコメント】
■サ道 原作者：タナカカツキ氏
ドラマ「サ道」、今年もやるんだ！──その知らせを聞いて、アドレナリンが大放出！
今年もいろんなことがあったけど、ドラマの中の人たちはきっといつも通りサウナで汗を流し、くだらない話をしてるんだろうなと思うとドーパミンがじわ〜っと出てきます。
そして見終わったあとは、年末感と感謝の気持ちでオキシトシンを垂れ流す予定です。
みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。
■監督：長島翔氏
最近はAIの普及で、自分に都合のいい情報ばかりが流れこんできて、自動的に世界が狭くなっていることがあります。
サウナも同じかもしれません。
近場の行きやすいところばかりに行ってしまって、いつの間にか見えなくなっているものがあるような気もします。
この瞬間も、遠く離れたあらゆる場所で、サウナに入ってる人がいる。
「サ道2025SP」ぜひご覧ください。
