広島カープのOB紅白戦「カープレジェンドゲーム」が29日、3年ぶりにマツダスタジアムで行われ、一時代を築いた懐かしの45人に加え、ゲスト出場として巨人OBの中畑清氏、江川卓氏、高橋由伸氏が参戦した。

ホームラン＆ヒットチャレンジでは広島・新井監督と金本知憲氏による舌戦が繰り広げられた。一人7球のスイングのうち、本塁打を打てば100点、安打性は10得点が与えられる企画で、まずは金本氏が安打性3本を放つも、空振りが1球あってマイナス1点の計29点を記録。そして大トリで登場した新井監督が打席に入る前に衝撃の発言がなされた。

「万が一、私が一本でもホームランを打ったら来年、金本さんにバッティングコーチしてもらいたい」

これには金本氏もすぐさま反応。「打てんかったらボウズにせえよ」と言葉を返したが、その直後、5球目を左越え本塁打。球場が大歓声に包まれる中、新井監督は金本氏に対し「すぐにユニホームの採寸をお願いします」と要望。続けて「佐々木泰に10番を空けておくように言っておくので」と笑顔で投げかけると、これには金本氏も「新井さん、冗談は顔だけにしてくださいよ」とお手上げだった。