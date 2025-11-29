ロッテの寺地隆成捕手（２０）が２９日、千葉市内の球団事務所で契約交渉に臨み、今季の年俸５５０万円から４倍増の２２００万円で更改した（金額は推定）。「自分の想定していたくらいの金額だった」と笑顔を見せた。

２年目の今季は飛躍的な結果を残した。１年間１軍に帯同。一時は正捕手としてプレーし、右肘を痛めてからは指名打者に専念して１１６試合に出場。規定打席に到達して打率・２５６、５本塁打、３３打点だった。

「うまくいかない部分もありましたけど、しっかり少しずつだけど成長しているなという実感はありました」と充実のシーズンを振り返った。

来季に向けて攻守のレベルアップを誓う。打撃面では「今年以上の成績を残せるように。（打率）２５０で満足する数字ではないんで。２７０以上、できれば３割打ちたい。明確な目標持って来季は頑張ります」と言う。守備面では自主トレでＤｅＮＡ・戸柱に弟子入り。「技術面もですけど、配球面も聞けると思うので全体的にレベルアップできれば」と目を輝かせ、「盗塁阻止率は３割を目指したい」と具体的な数字も掲げた。

昇給分の使い道を問われて「時計がほしいですね」とにっこり。「スーツを着ることが増えると思うので。成人式もあるので付けていきたいなと思います」。新調した時計で成人式に出席。二十歳の誓いとして「正捕手」を掲げていた。