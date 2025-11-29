エレコムは、スマートフォン・AirPods・パソコンを充電しながら、映像出力やUSB機器の接続もまとめて行える、Qi2ワイヤレス充電対応の4in1ドッキングステーション（DST-Q041BPBK）を2025年11月下旬に発売します。実売価格は1万1980円（税込）。

「Qi2スタンド付きドッキングステーション」

記事のポイント スマホやPCまわりの充電機能を1台に集約できるドッキングステーション。HDMI出力機能も備えているので、ノートPCから外部モニターへの出力も簡単に行えます。データの高速転送に対応したUSB-Aポートも備えており、USB-AポートのないノートPCでもUSBメモリとのデータ転送が行えます。PCまわりをスッキリまとめたい方にオススメです。

本製品は、Qi2ワイヤレス充電機能に加え、外部ディスプレイへの映像出力やUSB 5Gbps対応USB-Aポート×2などの拡張機能を搭載した4in1ドッキングステーションです。

スマートフォンやAirPodsのワイヤレス充電に加え、ノートパソコンや周辺機器の接続も1台にまとめることができます。

Qi2対応スマートフォンは、スタンドにマグネットで固定するだけで、最大出力15Wのワイヤレス充電ができます。ケーブルの抜き挿しが不要なため、席を立つ際もスムーズに利用できます。

スマートフォン用のスタンド部は角度調整が可能で、スマホの縦置き・横置きのどちらの向きでも設置できます。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

本体部分にもワイヤレス充電機能を備え、対応するAirPodsを置くだけで、最大5Wのワイヤレス充電が可能です。わずらわしいケーブル接続も必要ありません。

4K映像を外部へ出力できるHDMIポートを備え、パソコン画面をプロジェクターに映したり、スマートフォンで撮影した写真や動画を大型ディスプレイで楽しむことができます。

USB Power Deliveryの最大100W入力に対応した充電専用のUSB Type-Cポートを搭載。対応するACアダプターを接続すれば、ノートパソコンも充電できます（※）。

※65W以上出力のACアダプターを別途用意する必要があります。

また、USB 5Gbps対応のUSB-A×2ポートを搭載し、高速データ転送が可能です。大容量のファイルもスムーズに転送できます。

エレコム Qi2スタンド付きドッキングステーション（DST-Q041BPBK） 発売日：2025年11月下旬 実売価格：1万1980円（税込）

