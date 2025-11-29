原菜乃華、幼少期ショット公開 “同じぬいぐるみ”との成長比較に反響「美少女すぎて目が覚めました」
俳優の原菜乃華（22）が29日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の頃の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「美少女すぎて目が覚めました」“同じぬいぐるみ”を持った原菜乃華の幼少期ショット
「アナザースカイ、今夜23：00〜です。北海道に行ってきました！ ぜひ」と出演番組を告知し、写真をアップ。同じ赤いクマのぬいぐるみと写った、現在と幼少期の比較ショットを公開し、カチンコを持ってぬいぐるみに寄り添う幼少期のかわいらしい原の姿を披露している。
この投稿にファンからは、「可愛いすぎる!!!!」「小さい頃からかわいい菜乃華ちゃん最強ですね」「美少女が美少女のまま」「美少女すぎて目が覚めました」などの声が寄せられている。
