【思考をキレイにする旅の仕方（499）】元学校をリノベーションしたホテルや宿泊所はいかがですか？
小中学校の統廃合の話を耳にすることが多くなりました。
人口減少の日本の現状としては避けられないことなのかもしれません。
一極集中と言われる東京でさえ、学校の統廃合が進んでいるのですから。
廃校になれば建物だけが残ります。
壊して更地にするという考え方もありますが、
リノベーションして他の使い道を探るという選択肢もあります。
NPOやスタートアップの起業家に一部屋ずつ貸し出す、
その一つに宿泊所という考え方もあります。
数年前、夜中の学校を味わってみたいと思ったことがあり、
珠洲市にある元学校をリノベーションした宿泊施設「日置ハウス」に滞在したことがありました。
芸術祭に参加するアーティストの宿泊用に作られ、
大浴場や食堂、コインランドリーなど長期滞在にも備えられています。
冬だったこともあり、滞在中、私一人だけだった日も何日かあり、
夜のトイレは予想通り怖かったなぁ。
そして、京都には築１５０年の小学校をリノベーションした高級ホテル「ザ・ホテル青龍 京都清水」もあります。
古い建築を味わい、食事やバーも楽しむことができるらしい。
ただし、１泊15万円ほどかかるので、私のような庶民には、なかなか、
ふらり宿泊というわけにはいかないんですけどね。＜text：イシコ＞