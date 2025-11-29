俳優の水崎綾女さんが4年連続の発売となった写真集『Eu te amo』の発売記念会見を行いました。



【写真を見る】【 水崎綾女 】「宅建」への挑戦を明かす 写真集では「お尻」にほんのり自信「ポテンシャルですかね」





宮古島で撮影された今回の写真集では、王道の妖艶さと成熟した美を纏う‟禁断ボディ”を惜しみなく披露しています。







4年連続の発売に水崎さんは‟毎年出していいのかなという不安とありがたいなという気持ちでいっぱいです”と謙虚に挨拶。

周りからの反響も届いているようで、‟（写真集で）お尻がメインで出てくるんですけど、皆さんから「どうやって鍛えているんですか？」と質問を貰いました。自分でもお尻はチャームポイントだと思っていなかったけど、「日本人ぽくないお尻だね」って言われてそうなのかなと30代に入って思うようになりました”と明かしました。続けて、MCから「お尻は鍛えていますか？」と尋ねられると、水崎さんは悩みながらも「ポテンシャルですかね」と答え、笑わせました。









今回の写真集は女性ファンも多く購入しているようで、水崎さんは‟女性から見ても「憧れる」と言ってくださったので、この写真集で女性の方のファンも増えたらいいなと思います”と笑顔。









また、写真集の出来栄えについて聞かれると、水崎さんは「100点」と答え、‟セクシーな感じで撮ることが多かったけど、自分の可愛らしい一面を見つけられた気がしたのでいいなって思いました。”と納得の出来になった様子。

今後挑戦したいことについて聞かれると、水崎さんは‟お仕事は最近連ドラが続いているので、賞レースに引っかかるような映画を撮りたい”と目標を掲げました。また、プライベートでは「宅建」に挑戦したいそうで‟丁度、昨日申し込みました。合格率は低いけど頑張ってみたい”と驚きの告白。









受験を決めた理由として水崎さんは‟しばらく勉強をしていないなって思って。宅建を持ったからと言って、女優に生きるかと言ったらそうではないけど、学ぶ楽しさだったり、合格率が低いので自分の中でハードルを上げていきたい”と意気込みました。

【担当：芸能情報ステーション】