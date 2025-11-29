〈《結婚発表》「ずっとパー」の松井珠理奈に決勝で負け“ヤラセ”疑惑も…元NMB48・上枝恵美加（31）が明かす『AKBじゃんけん大会』の裏側〉から続く

アイドルグループ「NMB48」の元メンバーで、11月29日に結婚を発表した上枝恵美加さん（31）。2017年にNMB48を卒業し、現在はスペインと日本の2拠点生活をしながら女優として活動し、Netflixのドラマ『ビリオネアズ・シェルター』に出演するなど活躍を見せている。

【そりゃ人気でるわ…】スペインのカーニバルで披露した「露出多め」の舞台姿やネトフリ出演時の1枚など、上枝さんの写真をたっぷり見る

セカンドキャリアが順風満帆に見える上枝さんだが、当初はトラブルに見舞われ、世間から「日本を捨てた」と言われたこともあったという。NMB48を卒業してから現在までの歩みを聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



上枝恵美加さん ©原田達夫／文藝春秋

◆◆◆

芝居をするなら、世界で挑戦してみたい

――2017年、23歳でNMB48を卒業されました。まだまだこれから、という年齢で卒業をした理由は何だったんでしょう。

上枝さん（以下、上枝） 私はもともと、芝居がずっとやりたかったんです。アイドルの道に進んだのも、ゆくゆくは女優として活動するためのステップ的に考えていた部分があって。

NMB48で活動していたころ、ありがたいことに舞台の配役をいただけそうだという話もありました。でも、なぜだかその話が立ち消えて……。しかも、他のメンバーがその役を演じることになったんです。

その他にも「私もそれ、できるのになあ」と感じる仕事が他のメンバーに回っていくようなことが何度かあって「このままではやりたいことができないかもしれない」と思うようになったのが、卒業を決めた一番の理由です。

――卒業後、国内ではなく海外、それもスペインで活動を始められたのはなぜですか？

上枝 「芝居をするなら、世界で挑戦してみたい」という気持ちが強かったからです。当時、海外のドラマで日本人を中国人や韓国人が演じていることが多くて、チャンスがありそうだとも思っていました。

実は、最初は英国を考えていたんですよ。でも当時テロがあって、単身で行くにはちょっと怖いなと。短大で第2言語として勉強していたスペイン語を活かせるスペインを選びました。スペイン語は、使っている人が世界で2番目に多い言語という話を聞いたことがあって、市場も大きそうだなって。

「気付いたらポケットに知らない人の手が……」

――単身で、ツテもなく移住したことで、大変だったり危険な目に遭ったりしませんでしたか。

上枝 大きなトラブルはありませんでした。車上荒らしには遭いましたが、友達の車だったので被害もなくて。ちょっと怖かったのはスリですかね。3回ほどトライされて、気付いたらポケットに知らない人の手が入っていたときはゾッとしました。

――移住してから、仕事は順調に決まりましたか。

上枝 スペイン語は話せなかったので、まずは英語で履歴書を作って現地のエージェントに直接営業をかけました。それでいきなり2社が「契約しよう」と連絡をくれたんですけど、でも私の勘違いもあって、最初の1年間はビザの関係で働けなくて。

目の前にチャンスがあるのに、掴めない、あの悔しさは今でも忘れられません。NMB48時代は毎日ステージに立っていたのが、一気にゼロになって、語学学校に通うだけの生活だったので、孤独と不安で毎日泣いていました。

日本語・英語・スペイン語の3カ国語で発信したTikTok

――生活費はどうしていたんですか？

上枝 最初はNMB48時代の貯金を切り崩して生活していました。あとは、いったん日本に戻ってNMB48の先輩がやっているカフェで働かせてもらったり。現地で友達と食事するときでも「割り勘で足りるかな……」と心配になることが多くて、それも精神的にしんどかったです。

そこから仕事が本格化したのは2019年ごろで、日本人役を探すキャスティングに次々と受かるようになりました。演技力や語学力だけじゃなくて、アイドル時代の経験があるのもウケがいいんですよ。

――ところが、その直後にコロナ禍。仕事がなくなってしまう中、TikTokを始められていますね。

上枝 軽い気持ちで投稿を始めたら、気づけば毎日投稿するようになっちゃいました。日本語・英語・スペイン語の3カ国語で発信していたのが珍しかったみたいで、そこから仕事の幅も広がっていったので始めてよかったです。

――フォロワー約110万人（記事執筆時点、以下同）という数字は、AKB48グループ出身だと小嶋陽菜さん（約60万）、村重杏奈さん（約43万）など名だたるメンバーを押さえて大差の1位です。収益面のインパクトも大きそうですね。

上枝 実は、TikTok自体の収入はほとんどないんです。ライブ配信の投げ銭も試しましたが、自分には合わなくて。広告単価が低めなエリアのフォロワーが多いのも影響しているかもしれません。

スペインのNetflixは「理想的な現場」

――今秋、スペインのNetflixが制作したドラマ『ビリオネアズ・シェルター』にも出演されました。Netflixの現場は特に待遇がいいと聞きますが、どうでしたか。

上枝 すごく整っていますね。虫に噛まれて手の指が腫れたことがあったんですが、医療スタッフが常駐してるのですぐ診察してもらえました。

食事も手厚くて、朝食に加えて軽食タイムがあって、ランチには作り置きやお弁当ではなくて、あたたかいものが出てきます。持ち帰り用のお弁当まで出てくるのには驚きました。「空腹はパフォーマンスを落とす」という考え方が根づいているようで、スタッフも出演者も穏やかに仕事ができる、理想的な現場でした。

――NGを出してしまったときの空気は、どんな感じなんですか。

上枝 全然、優しいですよ。誰かがミスをしても「ちょっと休憩しようか」と声をかけ合うような雰囲気で、Netflixだけじゃなくて、スペインで怒号が飛ぶような現場は経験したことがないです。

――日本とスペインの芸能界を経験して、文化の違いを感じることはありますか。

上枝 一番大きな違いは、上下関係ですね。日本では敬語や座る位置、乾杯の順番など、細かいマナーが求められます。スペインにはそういうものがなく、とてもフラットな空気なんです。物理的にも心理的にも人との距離が近いので、ちょっと困ることはありますけど……（笑）。もちろん日本が悪いという話でもなく、どちらの国にも良さがあって、私は両方好きです。

「日本を捨てた」と言われたことも

――大きなドラマにも出演されて、直近では結婚の発表もありました。今後はどんな活動をしていきたいですか。

上枝 NMB48を卒業して、海外で芝居をやると発表したときは「本気じゃないでしょ」みたいな空気も感じていました。あんまり期待されていないんだなって。

その後も「日本を捨てた」と言われたこともありましたけど、海外に出たからこそ「世界って、そんなに広くないんだ」と感じられたので、国境に関係なく、いろんなところの架け橋になりたいなって思います。「アイドルから女優になった人」ではなく、「海外と日本を行き来する女優」として認識されたいですね。

将来的には、会社を立ち上げたり、スペインでアイドルグループをプロデュースしたりするのもいいなと思っています。

（池田 鉄平）